Primera trans en salir en la contraportada de La Teja pasó un día inolvidable

Aphril Agüero sabe que no tiene límites. Cortesía. Aphril Agüero sabe que no tiene límites. Cortesía.

Desde muy temprano la modelo Aphril Agüero se dio cuenta que este no sería un viernes común y corriente.

A ella la despertaron una gran cantidad de mensajes de felicitación y apoyo por haberse convertido en la primera chica transgénero en aparecer en nuestra contraportada, en los 15 años que tenemos de existir.

Una de las primeras personas en felicitarla fue su mamá, quien le mandó una imagen del periódico, luego Aphril salió a comprarlo para vivir la emoción de ver su historia reflejada en un medio de comunicación.

“Me siento supercontenta y agradecida, me encantó la publicación y me siento muy orgullosa del apoyo que he tenido, lo cual me hace darme cuenta que no tengo límites, lucho día a día por un buen lugar en el mundo y por aceptarme con ser humano”, aseguró la vecina de Pavas.

“En la vida hay tres cosas que nunca debemos perder: la sonrisa, la alegría y las ganas de salir adelante y creo que lo estoy logrando”. — Aphril Agüero, modelo

Aphril se siente muy orgullosa de ser la persona que es y aunque sabe que a mucha gente no le habrá hecho gracia, sabe que no le hace daño a nadie cumpliendo sus sueños.

“Me sorprende ver el gran apoyo y lo orgullosos que se sienten de mí, para mí eso es lo más importante”, afirmó.

La modelo hizo historia y tiene claro que ahora luchará bastante fuerte por conseguir todo lo que se proponga. Apenas pueda va a enmarcar el periódico para conservar en físico, al igual que en su mente y en su corazón, el día que rompió barreras.