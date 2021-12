Priscilla Díaz cierra un gran año cantándole a su primera desilusión amorosa

A diferencia del 2020 cuando pensé en dejar la música por falta de trabajo, el 2021 ha sido un gran año para la cantante Priscilla Díaz.

La joven ha podido mostrarle al país su gran voz y las ganas que tiene de consolidarse en el difícil medio de la música de nuestro país.

Por ello y para despedirse de la mejor manera de este año, la exfinalista de “Nace una estrella”, lanzó hace unos días su primera canción, la cual asegura, se hace de una manera más profesional y con mayor responsabilidad después de ese trampolín tan grande que tuvo en el programa.

Pri se ve diferente a como entró a Nace una estrella. Cortesía.

La pieza se llama “Dime cómo hago” y habla de una experiencia que tuvo Pri cuando era más chiquilla, pero que le sirvió para darle vida a este nuevo tema. La cantó en el programa y ahí se dio cuenta que tenía que hacerle video.

“Fue una desilusión, no diría desamor porque tan poco fue tan importante, pero cuando uno está en esa etapa adolescente piensa que ese es el amor de la vida. Ya después uno se da cuenta que andan por ahí para aprovecharse que uno es chiquilla; obviamente a la hora de componer uno le mete más pasión y la gente piensa que fue que estaba muy enamorada”, afirmó.

Esto lo dice debido a que en el video se ve que realmente está sintiendo dolor.

“Es una sensación muy fea cuando uno no sabe por dónde empezar para dejar de querer a una persona. En el video quisimos mostrarme un poco dolida buscando la forma para poder olvidar”, agregó.

Lo exprime

Su participación en “Nace una estrella” le terminó de confirmar que va por buen camino, pero también que, para lograr una recompensa se requiere más que talento o pasión.

Ya ha podido cantar al lado del exjuez y tenor Joaquín Yglesias, se presentó en Teletón y está llena de proyectos para el año que viene. Atrás quedaron los pensamientos de darse por vencida y más bien tiene claro qué es lo que quiere para su carrera.

“La vida me ha enseñado que la música además de pasión es disciplina y se debe asumir como si uno estuviera en una universidad o en una empresa. Gracias al programa he encontrado personas que me han apoyado muchísimo y que están confiando en mí y ese respaldo es muy importante, sé que es el inicio de una carrera que voy a parar hasta que Dios me lo permita”, dijo.

Su paso por Nace una estrella, la marcó. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Sería mentirle si le digo que el programa no fue el trampolín más grande que he tenido y lo lindo ha sido que nos han dado seguimiento, si tenemos eventos o canciones nuevas, lo publican en la página, sé que muchas cositas no las hubiera logrado tan rápido si no fuera por el programa. Ya las aguas bajaron un poco, hay gente que todavía queda con la idea de la competencia, pero ya son menos, ahora ya yo tengo mi propio público y me desligué un poco de esas polémica. En algún momento estuve a punto de rendirme, pero ahora estoy segura de que lo voy a lograr”, aseguró.