Priscilla Díaz: “Tengo pruebas de que una persona se encargó de dañar mi imagen”

Priscilla Díaz se convirtió para muchos en la villana de Nace una estrella, pero la verdad es que talento es lo que le sobra. Foto: cortesía Priscilla Díaz se convirtió para muchos en la villana de Nace una estrella, pero la verdad es que talento es lo que le sobra. Foto: cortesía

Desde el primer día hasta el final, el paso de la cantante Priscilla Díaz por Nace una estrella fue más que polémico.

Más allá de su bellísima voz y su crecimiento durante la competencia, a la joven se le relacionó con varios temas que no tenían nada que ver con canto.

Primero, le tiraron durísimo por tener cierta experiencia en los escenarios, ya que el público entendió que llevaba una ventaja sobre los demás, luego vino un rumor de una supuesta relación con el empresario Don Stockwell, quien es muy cercano a Teletica.

Como si eso no representara presión extra, después muchas personas se hicieron la idea de que tenía actitudes de diva y no le hablaba a sus compañeros. En resumen: era la villana de la película.

Días después de haber finalizado el concurso de canto y quedar en el tercer puesto, Pri se siente tranquila por su desempeño, sabe que son más cosas buenas que malas las que sacó de Nace una estrella y está segura que todo lo que vivió la harán mejor artista y persona.

-¿Cuál es la valoración que hace de su participación en el programa?

Para mí fue un crecimiento increíble, creo que la gente y hasta uno cree que porque tiene un talento ya lo sabe todo y luego llega donde estos profesores y se da cuenta de lo mucho que falta por aprender, creo que fue un crecimiento profesional y emocional increíble.

-¿De dónde cree que surgió el papel suyo de la villana en el programa?

Hay algo que la gente no sabe y es que una persona hizo una campaña en mi contra, obviamente no voy a decir quién, pero tengo pruebas de que esa persona se encargó de dañar mi imagen y me hizo ver como la mala. Empezó a decir que Don, que es amigo mío y de mi familia desde hace como 10 años, era mi “Sugar Daddy” (paganini) y que había comprado el programa o que yo era una creída, entonces a raíz de eso la gente se fue creyendo eso que decían. Para mí eso era superinjusto porque no sabían del esfuerzo que yo hice para estar ahí.

-¿Cómo se dio cuenta de que esa persona hizo eso?

Tengo unos audios donde esa persona en una fiesta, todo borracho, aceptaba que él se encargó de eso y fue por celos y cosas del pasado y siento que eso me afectó, yo entendía que muchas veces las mujeres nos tiramos si vemos una muchacha segura, guapa y que se la cree, pero fue todo mundo. No había ni empezado el programa y salió un youtuber diciendo que habían comprado el programa para mí y me empezaron a odiar, por más que yo hiciera bonita cara, no había solución.

-¿Cómo hizo para manejarlo?

Fue muy duro porque es como raro que la gente te odie por algo que no es cierto, que se crean una historia y uno no pueda desmentirlo porque más bien se hacía más alboroto, entonces yo lo que hice fue acercarme más a mis seres queridos y tener ese apoyo emocional, pero pasaba estresada, en un momento sí me deprimí, bajé un montón de peso, fue algo horrible y me costó mucho salir, pero entendí que en la vida siempre vamos a pasar por cosas así y esto me hizo más fuerte.

El rumor de la supuesta relación entre Pri y Don le hizo daño. Instagram. El rumor de la supuesta relación entre Pri y Don le hizo daño. Instagram.

-¿Habló con Don sobre lo que se decía?

Sí, pero le voy a ser sincera, al inicio yo me lo tomé como de vacilón, pero ya después vi que me trajo consecuencias y fue horrible, hablamos de que no le íbamos a dar el gusto de exponerla porque esa persona lo que siempre ha querido es atención y yo solo quería exponer mi talento, más allá de la competencia. Igual lo de él no me preocupaba tanto, por mí pueden decir que tengo cinco “sugar daddys”, sino que dijeran que había comprado el programa.

-¿Tiene novio?

Sí, yo ando paseando con mi novio en Miami y por eso digo, la gente solo se basa en chismes y no tienen idea de la realidad de las cosas.

-¿El programa le deja más de lo que perdió?

Sí, cien por ciento. Si tuviera que volver a elegir estar, lo haría mil veces, además de que fue un sueño que tenía, fue una experiencia inolvidable, así no haya ganado, pero creo que cuando uno es un artista y realmente ama lo que hace, no está ahí por el dinero. La exposición, la experiencia y el aprendizaje es lo más valioso que me llevo.

-Ya vivió lo que se siente ser una artista reconocida...

Sí, yo no sé cómo harán cuando son muy mediáticos y la gente les inventa de todo, debe de ser muy difícil.

-¿Qué rumbo va a tomar su carrera?

Bueno, ahora siento mucha más motivación de la que tenía desde antes, yo creo que Nace una estrella es un escalón más, pero no el inicio ni el final de mi sueño, cuando uno nace artista se refleja desde siempre. Sigo con los mismos planes de grabar mi disco de música original, ya me he reunido con los productores para darle forma al proyecto.

-¿Cuál consejo le daría a las personas que en algún momento podrían vivir la misma ola de críticas que usted?

Primero es pensar en uno mismo, son más las ganancias que se obtienen, yo me ponía a pensar en quién era la gente que hablaba de mí y me daba cuenta por qué lo hacían, pensaba que estaba aprendiendo y rodeada de personas increíbles y eso valía mucho, hay que creer en uno mismo y no en lo que digan los demás.

Yo pienso que Nace una estrella es una plataforma para gente que de verdad tiene el sueño de ser artista y no para cualquiera que le gusta karaokear.