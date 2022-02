Priscilla Díaz se va a casar: “Ni por la cabeza me pasaba lo que Dios tenía en mi camino”

La cantante Priscilla Díaz tuvo que aguantar un montón de críticas y comentarios en su paso por Nace una estrella, debido a un chisme que alguien sacó de que tenía una relación con el empresario Don Stockwell.

Esta información estaba lejos de realidad, pues mientras eso se decía, Pri se apoyaba en el hombro de su novio, quien le demostró que el amor se vive en las buenas y en las malas.

Priscilla Díaz Priscilla Díaz y Mike se ven muy enamorados. Cortesía.

Michael Pilatos es el nombre de esa persona, la misma que hace un mes le pidió a la artista que pasaran su vida juntos.

Díaz publicó ese momento en las redes sociales y aunque nuevamente las críticas volvieron a salir, no hay nada que le quite la alegría tan dulce que vive y la cual compartió con La Teja desde Miami.

-Cuéntenos su historia de amor...

Bueno, nosotros llevamos un año y resto de ser pareja y más tiempillo de conocernos y ha sido precioso, la verdad es que ni por la cabeza me pasaba lo que Dios tenía en mi camino. Creo que el mantenerse siempre fiel a uno mismo, esperar y dar lo mejor, llega el momento en que uno recoge la recompensa y la mía es una persona que me ama, me entiende y me respeta. Jamás pensé en tener un novio gringo, de hecho y era supertimida con el inglés y al final la vida me dio esta sorpresa.

La relación es muy linda, nunca hemos tenido un problema, a veces yo lo vacilo porque le digo que tenemos que pelear para ver qué pasa, me hace sentir mucha paz, somos muy parecidos y nos llevamos muy bien.

-¿Cómo se conocieron?

Ya él había venido a Costa Rica y teníamos unos amigos en común, un día yo estaba en el cumpleaños de una amiga que dijo que iba a ir a Miami el fin de semana y me dijeron que si quería ir, yo siempre he tenido el tema de que mis papás son superestrictos, pero al final sí me dejaron ir y Mike llegó a la cena que hicimos, yo lo vi muy guapo, empezamos a hablar e hicimos clic y todo se fue dando de la mejor manera.

-¿Él comprende bien de que aquí es una figura pública?

Sí, de hecho no sé si se acuerda de todos los chismes que salieron cuando yo estuve en el programa, de que andaba con Don (Stockwell), de que compré el programa y él estuvo para todo eso, fue un apoyo, a pesar de que él pasa ocupado, viajaba cada 15 días a Costa Rica para estar conmigo porque yo no podía venir (ir a Miami), él sabe todo eso y más bien está advertido de que pueden pasar cosas malintencionadas de mucha gente.

-¿Cómo reacciona él al enterarse de todas esas cosas?

Yo siento que hay dos partes, cuando uno opina de lo que ve en redes sociales o cuando uno realmente conoce a la persona, yo no me echo flores, pero la verdad soy una buena chiquilla, amorosa, tranquila y él es consciente de eso, si él viera que yo soy problemática tal vez desconfiaría, pero no, él conoce mi entorno y yo soy de las que me gusta que la persona que está conmigo esté tranquila.

Cuando salió ese chisme de Don, yo se lo llevé para que se conocieran, para que él viera que es un amigo mío y de mi familia y así fue, todo supertranquilo entonces más allá de la cultura o la madurez que él tiene, siento que yo soy muy transparente.

Priscilla Díaz A Priscilla Díaz le pidieron matrimonio a finales del año pasado. Cortesía.

-¿Cómo le propuso matrimonio?

A él desde pequeño le gusta manejar aviones y entonces me dijo que fuéramos a una isla en Florida, yo no me esperaba nada, quería que fuera sorpresa y así lo fue. Pasamos el día y antes de cenar vi que puso pétalos de rosas, velas, frente al mar y me dijo que yo sabía que él me ama mucho y que quería pasar toda su vida conmigo.

-¿Tiene su propio avión?

Sí, desde chiquillo le gusta mucho y es algo en lo que ha invertido, es una avioneta pero que él maneja

-¿Eso cuándo fue?

Fue a finales de diciembre del año anterior, me lo tuve calladillo porque me han pasado muchas cosas y yo no quiero que la gente lo estropee, pero lo que está para uno nadie se lo va a quitar y lo publiqué en estos días porque sé que hay mucha gente que me sigue, que me quiere y que se alegra.

-¿Qué dijo su familia?

Muy contentos, él ya ha ido mucho a la casa, de hecho ya le había pedido mi mano a mis papás a escondidas mías, creo que él se ha adaptado muy bien a mi familia y eso me alegra mucho.

-¿Ya hay fecha para la boda?

Vieras que todavía no porque como él es gringo, el proceso es diferente. Él tiene que demostrarle al Estado que si me trae al país, él puede responder por mí, ya estando todo eso nos ponemos a pensar en fecha, de momento estoy disfrutando del compromiso. Pero sé que va a ser en Costa Rica porque quiero que vayan muchos amigos que por ahora no tienen visa.

Priscilla Díaz El anillo le quedó grande a Priscilla Díaz pero ya lo mandó a ajustar. Cortesía.

-¿Quién le gustaría que cante en la boda?

Me muero teniendo a Debi Nova en mi boda, sería un sueño hecho realidad escucharla cantando ‘Bachata rosa’ en mi boda.

-¿En qué va a influir este matrimonio en su carrera?

Cuando nos casemos voy a vivir aquí, pero eso es lo que me gusta mucho de él, que a pesar de que no está metido en la música, es muy abierto en la idea, quiere que yo me dedique a lo que me apasiona, dice que me va a apoyar en todo, más bien hemos estado buscando productores en Miami para seguir creciendo.