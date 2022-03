Productor que trajo a Coldplay: “Se produjo el show más grande que ha venido a Costa Rica”

Chris Martin y su banda lograron enloquecer a miles de fans en nuestro país. (Rafael Pacheco Granados)

No cabe duda que la banda británica Coldplay hizo historia en nuestro país al ofrecer, quizás, el espectáculo mejor elaborado que se ha visto en Tiquicia.

Desde brazaletes con luces para que todos fueran parte del show, piso y bicicletas que producían energía y canciones que llegan al alma, hasta detalles como cantar La Patriótica Costarricense, el grupo hizo valer cada colón que pagaron los asistentes a los dos conciertos, del viernes y el sábado en el Estadio Nacional.

Juanjo Rojas, de la productora BLieve, contratada para organizar el evento, habló con La Teja y dio sus impresiones de todo lo que pasó.

Fue realmente increíble ver una producción de este tipo en el Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Cuál es la sensación que le queda después de este fin de semana de locura?

Como empresa productora local, cuando uno ve las reacciones de la gente, los comentarios en redes sociales, los mensajes y felicitaciones de WhatsApp, es la satisfacción más grande que queda. Sin querer sonar arrogante, pero sin temor a equivocarme, creo que se produjo el show más grande que ha venido a Costa Rica en toda la historia.

Como me lo dijo un proveedor local: ‘se dejó una vara muy alta’. Ya sabemos que ahora cualquier artista puede venir al país, ya no hay imposibles, después de poner a caminar el proyecto de Coldplay y demostrar que tenemos la capacidad de producción de shows de primera línea, no me cabe la menor duda que después vendrán cosas igual o mejores que esta, cuando digan que es un sueño que venga U2, AC/DC o Rolling Stones, nada de eso es una utopía.

-¿Cómo vivió usted esos dos conciertos?

Como uno de los dos dueños de BLieve, que somos mi esposa Karla Serrano y yo, el hecho de poder sentarme a escuchar unas tres o cuatro canciones, el concierto me dejó la satisfacción de que el equipo humano detrás mío es capaz de realizar las cosas bien, ese equipo fue el que respaldó toda la producción porque un sistema de audio de luces se encuentra en cualquier lado, pero nada funciona si no están las personas que ponen a correr las cosas. Yo no encontré un solo comentario negativo en redes sociales, nadie se quejó del audio, de desórdenes en las entradas, nada.

A nivel de cultura y entretenimiento, eso fue lo que rompió la pandemia. Colplay fue el tercer refuerzo de la vacuna en entretenimiento.

-¿Pudo tener alguna reacción de la banda?

No, directamente con ellos no tenía comunicación, pero sí con el manager de producción y te puedo decir que todos los comentarios fueron de mucha satisfacción, el grupo se fue muy contento con la logística, la puesta en escena del concierto, el público y las condiciones del país, de hecho Coldplay lo puso en sus redes, que gracias porque escogieron el mejor lugar para empezar su gira.

Juanjo Rojas y Jake Berry, productor de Coldplay, quedaron más que satisfechos con el show. Cortesía.

-Coldplay se fija mucho en los detalles, cree que más allá de la música, ¿esa fue la clave para el éxito del concierto?

Sí, yo lo hablaba con mi esposa, es una experiencia integral, desde que usted entra y le dan los brazaletes, ve el montaje, las luces, el piso cinético, la generación de corriente con bicicletas, los shows de pólvora, pero creo que es una experiencia multisensorial, es una locura, yo lo veía en DVDs para prepararme, pero ya estar en un concierto es otra cosa. Yo veía a la gente extasiada, gritando, cantando, llorando, es algo totalmente diferente a lo que he experimentado con cualquier otro concierto que he producido.

-¿Cuál fue el mayor desafío de traer un grupo tan grande?

Que terminado el concierto la gente dijera que se cumplieron las expectativas, que podamos haber cumplido ese sueño que miles de personas en Costa Rica tenían.

[ Coldplay hizo vivir la vida al máximo a miles de ticos (Fotos y videos) ]

-¿Le sorprendió algo de lo que pasó?

Lo que me voló la cabeza fue eso de que todos los elementos alrededor del concierto están pensados y bajo un guion exacto, todo tiene un propósito, la parte de inclusividad con personas que tienen algún tipo de discapacidad, física o auditiva; ellos piensan en todo. Uno se preocupa porque el artista tenga condiciones para cantar y que sea un buen espectáculo, pero con esta producción, nos pusimos un objetivo de que nuestros conciertos sean una experiencia integral como tal, es un aprendizaje que nos queda.

-¿Qué viene ahora para ustedes como empresa?

Ahora estamos terminando de entregar el proyecto de Coldplay y entramos en una fase de planeamiento y terminando de concretar una serie de planes para fin de año, tanto en la modalidad de este concierto, que fuimos contratados para producir y también como los propios conciertos de BLive, nos enfocamos solo en Coldplay, pero para el segundo semestre del año van a tener anuncios que les van a gustar mucho a la gente.