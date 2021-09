Profesor que suspendieron por decir que solo existen dos sexos por fin pudo regresar al trabajo

Jesús Luis Barrón López ya puede bretear en paz. El Español Jesús Luis Barrón López ya puede bretear en paz. El Español

Jesús Luis Barrón López, un profesor de Biología y Geología del instituto público de Alcalá de Henares IES Complutense, ubicado en las afueras de Madrid, regresó a su trabajo luego de haber sido sancionado por seis meses, por decir que solo existen dos sexos: el masculino y el femenino.

En las últimas horas, la Comunidad de Madrid retiró la suspensión de su empleo y de su sueldo, debido a un recurso judicial presentado por la Asociación Española de Abogados Cristianos.

Polonia Castellanos, presidente esa agrupación, afirmó que están satisfechos de que se le haya retirado la sanción a Jesús.

El docente, que lleva más de 25 años en su profesión, explicó que cuando llegó a ese instituto empezó a ver que hacían charlas sobre identidad de género, pero que a él no le parecían bien ya que según comentó: “utilizaban dibujos, prácticas y videos obscenos que incluso rozaban lo pornográfico”.

Luego de consultar a la dirección, lo autorizaron para hablar sobre sexualidad en una de sus clases. Sin embargo, luego de haber dictado su cátedra, la directora de la escuela, Ilenia Megías Chico, lo amonestó porque recibió quejas por parte de los padres de los estudiantes.

Según las críticas, el profesor habría abordado que existían únicamente dos sexos, el masculino y el femenino. Además, explicó que las personas transgénero, aunque cambien sus genitales con cirugías, seguirán con sus cromosomas de nacimiento.

Para la Asociación, las enseñanzas de este profesor responden a algo que es “biológicamente evidente” como que existen dos sexos, el femenino y el masculino, y lo que sucedió fue porque tanto la directora como la inspectora “responden ante la apisonadora ideológica del colectivo LGTBI”.

“A la hora de pedirle explicaciones, tuvieron una actitud represiva contra el profesor, haciendo un completo abuso de su poder e intimidándole con preguntas impertinentes de carácter político e ideológico”, afirman Abogados Cristianos.

“Sin duda alguna, no queremos que ningún colectivo sea discriminado ni atacado. Ahora bien, no vamos a permitir que Barrón sea suspendido de su empleo ni que no reciba su sueldo por defender unos hechos que están científicamente demostrados”, insisten.

El profesor dijo que nunca tuvo intención de “herir sentimientos”, y que es como si lo juzgaran por decir que la Tierra es redonda.

La polémica llegó hasta la Consejería de Educación, quienes estudiaron el caso del maestro y lo apoyaron.