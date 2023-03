Programa de chismes de canal 1 apenas inició y ya recibió muchas críticas

El programa de espectáculos de canal 1, Fama 506 recién inició el pasado jueves, pero ya recibió sus primeras críticas.

Más allá del formato y de los días de acomodamiento que tiene cualquier proyecto nuevo, los filazos en redes sociales vinieron porque en el perfil de Instagram compartieron un video de los ensayos y allí se les salieron varios comentarios a los presentadores, para nada apropiados.

Resulta que una de las presentadoras, Viviana Rodríguez estaba hablando del desmayo que tuvo Gustavo Cerati en Venezuela y que lo llevó a estar en coma por mucho tiempo.

En eso, su compañero Erick Solís metió la cuchara y dijo en son de broma que si no se había despertado. A partir de eso se puso a reír y no paró de hacerlo, contagiando a sus compañeras Ingrid Solís y Valeria Rees, que por más que intentaron parar no pudieron.

Puede que hayan sido los nervios del momento, pero si quieren trascender deberán de tener mucho cuidado con lo que dicen o hacen, pues es muy sabido que los espectáculos son muy seguidos en nuestro país y los ojos de muchos estarán sobre ellos. Además, mostraron poca sensibilidad y se burlaron por la condición de salud de una leyenda del rock en español latinoamericano, que lamentablemente falleció a causa de ese derrame cerebral, el 4 de setiembre del 2014.