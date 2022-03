Programa en Teletica ayudará a que los niños aprendan inglés

ABC Mouse El programa ABC mouse será una divertida opción para los pequeños. Cortesía.

“Good morning kids, how are you?”. Si usted le dice esa frase y le hace esa pregunta a sus pequeños, pero los ve dudando o no le contestan, ponga mucha atención a lo que le vamos a contar.

Resulta que a partir de este sábado, a las 8 a.m., los niños entre 3 y 11 años podrán familiarizarse y aprender el idioma inglés desde sus casas, e incluso en compañía de su familia, con el programa ABCmouse Aprende Inglés, de Teletica.

El espacio tiene un formato dinámico e interactivo, que fortalece el proceso de aprendizaje. Los chiquitines podrán conocer en inglés los nombres de animales, alimentos o colores, además aprenderán a saludar, formar oraciones y otras acciones, gracias a las dinámicas creadas por expertos en aprendizaje de la fundación Age of Learning de Estados Unidos. Los programas tienen una duración de 30 minutos.

[ Niños entre 3 y 11 años podrán aprender inglés por televisión ]

“Para Televisora de Costa Rica estos espacios son muy valiosos para fomentar el aprendizaje de nuestros niños junto a su familia, especialmente en el inglés, un idioma valioso de conocer desde temprana edad. Al transmitir ‘ABCmouse Aprende Inglés’ en Teletica canal 7, miles de personas tendrán acceso a los programas, especialmente quienes no tienen acceso a Internet o dispositivos móviles”, dijo Paula Picado, vicepresidenta corporativa de la televisora y gestora de esta iniciativa.

“Para nosotros es un honor ser parte de esta alianza con uno de los canales de televisión más importantes de Costa Rica, una alianza que nos ayuda avanzar nuestra misión de mejorar la educación de los niños y niñas en el mundo”, mencionó Mubuso Zamchiya, director general de la fundación Age of Learning.

Este programa tiene el respaldo del MEP, al ser parte de los esfuerzos del ministerio en materia de bilingüismo.

Durante el primer mes se tendrán dinámicas y sorteos en las redes sociales oficiales de Teletica, para motivar a las personas a disfrutar y aprender del programa.

[ Niños podrán aprender inglés y divertirse sin salir de casa gracias a aplicación gratuita ]

Oportunidades

Aprender un idioma como el inglés puede ser muy divertido para los chiquitos si se les ofrece una alternativa tecnológica.

Age of Learning Foundation, una organización sin fines de lucro, está promoviendo el uso gratuito de la aplicación “ABCmouse Aprende Inglés”, con la cual los más pequeños podrán conocer esta lengua de una forma que les gustará.

“Aprender un segundo idioma a temprana edad les brinda a los niños una herramienta universal para comunicarse. El acceso a esta oportunidad los acompañará siempre en los distintos aspectos de su vida y por eso nuestra misión es acercar a más niños a recursos educativos de alta calidad”, comentó la doctora Rebecca Palacios, portavoz de aplicación en Costa Rica y miembro del Salón de la Fama de Educadores de los Estados Unidos.

La app está disponible para tabletas, teléfonos inteligentes y computadoras y los interesados pueden descargarla --de forma gratuita-- desde las tiendas virtuales de aplicaciones como la App Store (para Iphone) y Google Play (para Android). Deben buscarla como “ABCmouse Aprende Inglés”.

“La app tiene disponible en este momento dos niveles y miles de actividades por desarrollar. Todos los meses estaremos abriendo nuevos niveles para que los padres de familia sigan viendo el progreso en sus hijos”, informó Palacios.

Esta aplicación es tan completa que su uso es promovido por el Ministerio de Educación Pública (MEP) como un complemento para el programa de estudio de los niños.

Costa Rica declaró en 2018 la enseñanza del inglés como prioridad nacional. De acuerdo con datos de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), quienes dominan el inglés como segundo idioma encuentran oportunidades laborales con un extenso margen de ventaja por ser una de las diez habilidades más buscadas por las empresas.