Programa La Revista de canal 8 pierde a uno de sus principales presentadores

Periodista Sergio González, canal 8 de Multimedios.

El programa La Revista de Canal 8 pierde a una de sus figuras principales, ya que uno de sus presentadores cantó viajera este viernes.

Se trata de Julio Solís, quien tenía dos años de estar en este espacio que se transmite de lunes a viernes, a partir de las 8 a.m., y que es la competencia de Giros y Buen día.

El presentador anunció que a partir de la próxima semana asumirá un nuevo puesto dentro de la empresa, sin especificar a cuál programa pasará, lo cual le impide seguir en el programa matutino, debido al choque de horarios.

Y es que a partir del lunes se integrará al programa “Mi casa es su casa”, junto al carismático Giovanni “el Profe” Calderón, donde no solo presentará sino que también le tocará gabrar historias para su contenido.

Dicho cambio también implicó que le cambiaran su horario en la emisora La Caliente, donde también es locutor entre semana.

Ahora deberá madrugar todavía más para animar a los oyentes de la 90.7 F.M. a partir de las 6 a.m.

Solís contó que este último cambio de horario sí le cambiará la rutina, pues a esas horas se levantaba para hacer ejercicio.

“Una de las cosas que más me hubiese dolido cuando me llegó la oportunidad, la propuesta, era que por el horario tenía que dejar la radio, pero estoy en un lugar donde no solamente valoro esta oportunidad maravillosa de poder conectar con la radio con tanta gente linda, este año cumplo cinco años de estar en La Caliente, y lo bonito de esto es que fue recíproco, cuando expresé mi dolor por dejar la radio para poderle hacer frente a esta nueva oportunidad, mis jefes tanto aquí en Costa Rica como en México y la empresa en sí, hizo todo lo posible para tratar de acomodar las cosas sin que una cosa afectara la otra y poder conservarme a través de la 90.7, lo cual agradezco muchísimo”, explicó.

Julio Solís tenía más de dos años de ser presentador de La Revista. (Cortesía)

Solís presenta La Revista junto a los periodistas Fabiola Herra, Paula Brenes, José Víquez y Sergio González.