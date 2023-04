Presentador Julio Solís presentó a su novio a través de un cortometraje muy conmovedor

Julio Solís, mascarero y locutor. Cortesía

Julio Solís se ha ganado el cariño de cientos de costarricenses desde que empezó a salir en canal 8 por su carisma y simpatía; incluso, hasta más de una admiradora le ha salido.

Este sábado 15 de abril el presentador decidió abrir su corazón con su público y contó, abiertamente, que es homosexual.

El también locutor de La Caliente lo hizo de una forma muy diferente, pues fue a través de un cortometraje en el que actúa junto a su pareja Brandon Vargas.

Ellos lo titularon “Aberración” porque, justamente, es como los demás perciben una relación así y lo que quieren es, simplemente, mostrar que son dos personas que se aman sin importar su tipo de sexo.

En este video el conductor de La Revista quiso no solo presentar a su novio sino también llevar un mensaje a la población sobre la igualdad, el amor y la tolerancia a través de una historia muy conmovedora.

Julio explicó que todo empezó porque su pareja tenía que hacer un audiovisual como parte de un trabajo de la universidad y que desde antes habían hablado de hacer un video así para contar su historia de amor por lo que sintieron que era el momento idóneo. Su pareja es el productor y director del cortometraje.

Además, lo que muy pocos saben es que Brandon es además su compañero de trabajo, porque él forma parte del equipo de producción de Multimedios.

“La decisión de al final publicar este trabajo de la universidad que protagonizamos nosotros y que es parte de nuestra historia fue que yo ya en el pasado tenía mucha necesidad de expresar; sin embargo, mis parejas o su familia no sabían. De hecho, tuve una relación de casi cuatro años donde de esos cuatro años, tres, la familia pensaba o tal vez ya sabían, pero nunca se les dijo ‘somos’; siempre pensaron que éramos amigos, en las fiestas familiares y en todo teníamos que comportarnos como amigos, Dios guarde darnos la mano, de un abrazo no pasábamos y era bastante incómodo”.

Brandon Vargas trabaja para el equipo de producción de Multimedios así que además son compañeros de trabajo. Cortesía

“Ahora me topo con Brandon, que más bien es la otra cara de la moneda, que hasta me sorprende de un pronto a otro en el gimnasio cuando estábamos entrenando con un beso y las primeras veces que lo hacía a mi se me detenía el mundo porque no estaba acostumbrado a eso”, contó.

El presentador comentó que poco a poco fue comprendiendo que expresar su amor abiertamente no está mal y que por eso tomó la decisión de hacerlo público y “liberarme totalmente de algo que no debería hacerme sentir mal y más que los seres cercanos míos, mi familia, mis amigos y compañeros de trabajo, que me quieren y me apoyan, saben que estoy siendo realmente feliz con esta persona”.

Apoyo

El cortometraje lo lanzó en sus redes sociales el sábado a las 6 p.m. y desde ese momento no ha dejado de recibir muestras de apoyo de mucha gente.

Julio agregó que no siente haberse quitado un peso de encima o como dicen haberse salido del closet, porque ya su familia y amigos más cercanos sabían su situación; sin embargo, lo que le da es un pesar al saber que hay gente que todavía no puede expresar su sentir libremente por el temor al qué dirán o a ser señalado por la sociedad.

Por eso es que también quisieron hacer un llamado de igualdad y respeto hacia los demás.

“El sentimiento es diferente, no es como de liberación como cuando uno se lo comunica a la familia; eso sí es un paso gigantesco y por los comentarios que me han llegado sé que esas personas aún están ahí fingiendo ser personas que no son para poder sobrellevar esa situación tan complicada.

“Mi sentimiento simplemente es que quería abrir mi corazón, ese que todos los días al abrir el micrófono o ponerme al frente de una cámara sonríe y es una sonrisa sincera, quiero que ya que sepan de dónde viene mi esencia o quién es Julio realmente”, dijo.

El cortometraje lo hicieron para mandar un mensaje de amor y crear conciencia sobre la igualdad. Cortesía

El presentador agregó que la idea también era tocar esos corazones que aún piensan que una relación entre dos personas del mismo sexo es una “aberración” y hacerles ver que “son simplemente dos seres humanos amándose”.