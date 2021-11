Protagonista de nueva película de Hernán Jiménez también ha tenido citas desastrosas

.Nina Dobrev tiene historias parecidas a las de Natalie en la cinta de Hernán Jiménez Foto: Instagram Nina Dobrev tiene historias parecidas a las de Natalie en la cinta de Hernán Jiménez Foto: Instagram

La película “Love Hard” o “Qué duro es el amor”, del director costarricense Hernán Jiménez, está dando de qué hablar en todo el mundo, ya que la comedia navideña se empezó a presentar en el mejor momento.

La cinta cuenta la historia de una mujer que viaja con el fin de conocer al que cree que es el amor de su vida, pero resulta que todo era un engaño, aunque al final ella se enamora del hombre que se hizo pasar por otro para enamorarla. La trama ha sido del gusto de la gente y por eso ha sido la película más vista en Netflix a nivel mundial durante la última semana.

No cabe duda que además del buen trabajo del tico, llama la atención el de la protagonista Natalie, una columnista de un periódico que acostumbra contar lo que pasa en sus citas desastrosas con personas que conoce por redes sociales.

Jimmy O. Yang como Josh Lin y Nina Dobrev como Natalie Bauer hacen muy buena yunta en la película. Netflix © 2021 Jimmy O. Yang como Josh Lin y Nina Dobrev como Natalie Bauer hacen muy buena yunta en la película. Netflix © 2021 (Bettina Strauss/Netflix para LN/Bettina Strauss/Netflix)

Natalie cobra vida gracias a la actriz nacida en Bulgaria Nina Drobev, quien a sus 32 años supo cómo meterse en el personaje y vivirlo como si realmente le sucediera a ella.

Con una imagen un poco más adulta de la que nos tenía acostumbrados, pero con los mismos enredos de cuando era chiquilla, Dobrev pudo hacer una gran actuación y darle poder al personaje.

¿Cómo lo logró? Según contó la intérprete, no es la primera vez que atraviesa una situación de este tipo, pues en el pasado tuvo varias citas que fueron realmente pavorosas. Aunque intenta bloquear de su mente todas las cosas malas que le pasan.

“Una vez hice que alguien volara desde un continente diferente para verme porque habíamos tenido lo que yo llamo un romance de vacaciones. Luego me fui a casa y esta persona vino a visitarme, y cuando llegó me di cuenta de que solo fue un romance de vacaciones porque ya no estaba interesada. Él reservó un boleto de avión de dos semanas, así que estuve atrapada con él durante dos semanas, pero ya no estaba en la relación.

“Hablamos mucho y salimos. Trabajaba al mismo tiempo, así que pasaba mucho tiempo en el set. Fue muy estresante porque estaba haciendo muchos malabares en ese momento”, contó al medio Glamour.com

Nina aseguró que recordó esa experiencia a la hora de leer el guion de “Love Hard”, lo cual la terminó de convencer que sería la persona indicada para darle vida a Natalie.

Para ella, el aprendizaje más grande que le dejó la cinta es que hay que ser auténtico en todo momento, no importa cuál sea el resultado de mostrarse tal y cómo es.

“Ser verdaderamente quien eres, lo que sea que parezca y cualquier personalidad o rasgos que surjan. Si eres auténtico, siempre tendrás éxito y siempre atraerás a las personas que deben estar en tu vida”, agregó en la entrevista.

Hernán Jiménez sacó lo mejor de la actriz Nina Dobrev. Facebook. Hernán Jiménez sacó lo mejor de la actriz Nina Dobrev. Facebook.

Una vampira.

Nacida el 9 de enero de 1989 en Bulgaria, Nikolina Kamenova Dobreva es conocida, principalmente, por su papel protagónico en la serie de “The Vampire Diaries” basada en la novela homónima de L.J. Smith. En la ficción la actriz interpretó a Elena Gilbert y a su gemela malvada, Katherine Pierce.

Durante las primeras seis temporadas de “The Vampire Diaries”, Nina fue la gran protagonista hasta que en la sétima le dijo adiós a la ficción para regresar en el último capítulo de la octava.

Una Nina más chiquilla era la protagonista de la serie de vampiros. Archivo Una Nina más chiquilla era la protagonista de la serie de vampiros. Archivo

Su salida del programa dio pie a muchos rumores que decía que la habían sacado debido de que terminó su relación amorosa con Ian Somerhalder, quien era el protagonista.

En la actualidad, la serie se encuentra disponible, en su totalidad, tanto en HBO Max como Amazon Prime Video y próximamente regresará a Netflix.

La vida de Nina ha sido bastante movida desde niña. A los 13 años se mudó a Toronto, Canadá junto a su familia donde comenzó a mostrar interés por las artes.

Estudió en el colegio de las Artes de Toronto hasta su graduación y recién en 2008 comenzó a enfocarse en su carrera como actriz. Por eso empezó a estudiar en la escuela Dean Armstrong donde fueron varios los cazadores de talentos que la descubrieron.

Después de eso fue lucharla para obtener papeles en películas como “Fugitive Pieces” y “Lejos de ella”, y en la serie “Degrassi: The Next Generation”. Además, hizo también una película musical para MTV, llamada “The American Mall”.

Ahora con el personaje de Natalie Bauer, Nina encuentra un resurgir de su carrera, de la mano del director tico, quien confió en su talento y con quien ha hecho muy buena química, por lo que no sería descabellado pensar en que para su próximo proyecto, sus nombres vuelvan a estar cerca.