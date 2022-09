¡Qué broma tan tonta! “Infarto” de actor Carlos Bonavides desata indignación

Carlos Bonavides habría sufrido un dolor en el pecho en pleno juego.

El supuesto desmayo o “infarto” que sufrió el actor Carlos Bonavides en el programa SNSerio de Multimedios, México, terminó siendo una broma de muy mal gusto.

Como si jugar con la salud fuera chistoso, el intérprete de Huicho Domínguez, en la telenovela El premio mayor, fingió un dolor de pecho seguido de un desmayo, luego de que supuestamente le dieran unos choques eléctricos en una de las dinámicas.

Considerando que tiene 84 años y que su salud no ha sido la mejor en los últimos tiempos, muchas personas creyeron que el asunto había sido cierto, aunque el cuento fue otro.

La explicación de la situación causó tanto alivio como molestia en los televidentes, entre las principales la de Yodi Marcos, esposa del actor, pues en tono disgustado le reclamó por medio de las redes sociales al elenco del programa.

“Yo no sé realmente de qué se trate su programa, pero creo que deberían pensar que hay gente que no conoce su programa. Por ejemplo yo, por lo tanto obviamente me espanté”, comentó durante la transmisión.

La preocupación del público en general y de su esposa se debió a que el mes pasado el actor ingresó de emergencia al hospital. Esto porque el personaje de Huicho Domínguez, recordado por su participación en la telenovela El premio mayor, fue hospitalizado de emergencia el 27 de julio en un centro médico de la Ciudad de México.

De acuerdo con su esposa, el actor permaneció bajo observación tras la detección de una bacteria, pues debido a que sólo cuenta con un riñón, la situación podría haberse complicado.