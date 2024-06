¿Qué dicen los expertos de las precandidatas al Miss Universe Costa Rica 2024?

Estas cuatro mujeres son parte de las preseleccionadas del Miss Universe Costa Rica 2024. (Miss Universe Costa Rica)

Con opiniones más amargas que dulces, tres reconocidos expertos en certámenes de belleza pusieron bajo lupa el grupo de precandidatas para el Miss Universe Costa Rica 2024 y a la nueva organización del concurso.

Hace diez días, ¡Opa!, terminó de revelar a las 20 mujeres que continuarán en la carrera por el título de belleza más importante del país y en redes, los comentarios sobre las elegidas no se hicieron esperar.

¿Qué dicen los expertos sobre eso?

La Teja entrevistó a tres entendedores de la materia, quienes cosecharon experiencia en certámenes gracias a que dirigen o dirigieron importantes franquicias internacionales en Costa Rica.

Adriano Núñez, Basilio Quesada y Gerson Jiménez coinciden en que entre las preseleccionadas sí hay unas muy poquitas y contadas con los dedos de una mano que tienen ese perfil de reina; pero la mayoría tienen más aspecto de modelos de pasarela.

En total, la organización eligió a 20 precandidatas al certamen del Miss Universe Costa Rica. (Facebook MUCR)

A los organizadores del Miss Universe Costa Rica les falta espuela

“La gran mayoría tiene perfil de modelo y no de miss, y aunque el Miss Universo ha cambiado, en una miss tiene que destacar el perfil tradicional de una chica que se ha preparado por años y que llevó un proceso para estar ahí. En el caso de estas 20 chicas, veo muchas que aprovecharon la nueva organización para ir, probar suerte y lograron quedar, pero sin ninguna experiencia o preparación”, comentó Adriano Núñez.

El empresario habla con propiedad sobre eso, ya que él dirige la agencia de modelaje Adriano Models, y a la vez varias franquicias internacionales de certámenes, principalmente en categorías infantil y juvenil.

A pesar de su ácida crítica, a Adriano le parece valioso que la organización haya elegido a 20 precandidatas, aunque para él, este año debieron elegir menos, ya que se están estrenando en ese mundo.

Adriano Núñez es empresario y dirige varias concursos de belleza franquicias internacionales. (Adriano Núñez)

“La organización está todavía en pañales, le falta espuela; pero sí debo reconocer que están llenos de buenas intenciones, lo que pasa es que en estos casos las intenciones no son suficientes. Es importante el hecho de que haya más chicas con experiencia, que cuenten con preparadores de misses y que se rodeen de personas que entiendan y conozcan estos procesos”, sentenció.

Núñez aseguró que todavía no encuentra en el grupo de preseleccionadas alguna mujer que resalte más que la otra, porque las fuertes en una cosa no lo son tanto en otra y al final todas quedan al mismo nivel.

Sí hay “carnita” para elegir a la Miss Universe Costa Rica

Basilio Quesada tampoco tiene todavía a su favorita, pero sí defiende que entre las precandidatas al menos hay “material” para escoger a una buena representante, incluso para que compita en el Miss Universo.

“Creo que dentro de las 20 hay varias que pueden optar para ganar la corona y representar a Costa Rica en el Miss Universo. Algunas que están ahí tienen experiencia, otras han sido modelos en el exterior y además hay variedad: hay rubias, morenas, negras exóticas, blancas y trigueñas. Sí hay material para escoger una buena representante”, destacó el periodista.

El punto negro que le encuentra Quesada a esto es lo largo del proceso de elección, que quitará tiempo para que la ganadora se prepare para ir al Miss Universo, que este año será en noviembre en México.

Basilio Quesada sí encuentra material para elegir a la próxima Miss Universe Costa Rica en el grupo preseleccionado. (J Navarro)

¡Opa!, confirmó que la nueva reina costarricense se elegirá el 10 de setiembre en el Centro Internacional de Convenciones ANDE, en Belén de Heredia.

“Me parece que el proceso es muy largo y habrá muy poco tiempo para preparar a la Miss Costa Rica. Yo hubiera acortado el tiempo, pero entiendo que ellos, al ser una nueva organización, también necesitan producir rating”, consideró.

Mucha incertidumbre en la organización del Miss Universe Costa Rica

El que más palo le dio al grupo y a la nueva organización fue Gerson Jiménez, quien por muchos años lideró el Señorita Verano, que se volvió un semillero para el Miss Costa Rica de Teletica: varias reinas de ese concurso fueron miss Costa Rica.

“El grupo no es lo que necesitamos para un Miss Universo. El grupo no me gusta. Cuando la organización cambió, esperaba que más mujeres con el perfil idóneo se inscribieran, según yo porque había esa percepción de una barrera en Teletica, y pensé que ese casting explotaría y no”, señaló.

Gerson dice que eso se debió muy probablemente a que muchas de las mujeres que se venían preparando para estar en ese concurso, desistieron de presentarse este año para ver cómo caminaba la cosa con los nuevos “dueños”.

Gerson Jiménez fue el más ácido de los tres expertos al hablar del Miss Universe Costa Rica. (Melissa Fernández)

“Fue el efecto de la incertidumbre de tener una producción que (el nuevo organizador) no sabe cómo la van a desarrollar y las que no se presentaron acertaron en esa incertidumbre. Ha habido muchos cambios en general en este proceso tan corto y siento que todo eso resultó en no tener a buenas candidatas y fuertes hasta no ver cómo sale la producción de este año”, comentó.

Jiménez destacó que lo que pasó este año con el concurso fue que muchas mujeres vieron la oportunidad de hacer realidad un sueño de estar ahí, y se aprovecharon de la apertura del Miss Universo en cuanto a edad, estado civil y si eran madres o no, para postularse, llevándose la sorpresa de que sí avanzaron en el proceso.