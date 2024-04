Mujer trans anuncia batalla legal contra ¡Opa! por negarle participación en Miss Costa Rica

Vinna Rouge es una reconocidísima mujer transgénero costarricense. (Instagram)

Por considerar que sus derechos están siendo atropellados, la costarricense Vinna Rouge –quien es una mujer transgénero– anunció una batalla legal contra el canal ¡Opa!, por negarle participar en el Miss Universe Costa Rica 2024.

Rouge publicó este viernes por la noche un video en Instagram, en el que contó que hasta se reunió con el comisionado de Inclusión Social del Gobierno, Ricardo Sossa, quien la mandó a llamar para hablar sobre el tema y determinar el camino a seguir.

“Ricardo Sossa me contacta a mí y me dice que vaya a verlo. Cuando me siento con él, me dice que existe una regla que me ampara y que eso no es así (lo que le hicieron). Es algo (participar) que no es un capricho, es que creo que las reglas y leyes de un país se tienen que respetar y no están siendo respetadas y cuando no se respetan las reglas vienen las consecuencias”, dijo la guapa.

Vinna dejó muy claro que sus intenciones nunca fueron ir contra la corriente, pero sí aseguró que llegará hasta las últimas instancias porque es una cláusula de la reglamentación del Miss Universo la que le permite participar en el certamen.

“No vengo a imponer nada, sino a que se siga lo que está escrito. Le están pasando por encima a las normas del país y a la normativa mayor que es la del Miss Universo”, enfatizó.

Vinna Rouge denunció que no la llamaron al casting del Miss Costa Rica. (Instagram)

La molestia con este asunto es porque el canal ¡Opa!, convocó esta semana al casting a 64 mujeres de 70 que se inscribieron para el concurso y entre las seis que no llamaron estaba ella.

“No me llamaron al casting. Mandé mi inscripción y fue aceptada. Llamaron a 64 mujeres de 70 que se inscribieron y estoy entre esas seis que no llamaron. Todo tiene un proceso y se tienen que respetar. Ellos me tienen que respetar a mí, a las leyes del país y a las normas, porque son para respetar. Es un proceso que después, legalmente, les voy a ir empapando paso a paso”, advirtió.

Vinna Rouge habla de las medidas que tomará contra ¡Opa!

¿Qué dice ¡Opa!?

La Teja contactó a Yessenia Ramírez, directora del Miss Universe Costa Rica, quien dijo que, por el momento, la televisora no tiene conocimiento de ninguna denuncia, demanda o de algún tema judicial relacionado con ese asunto.

“Lo que le puedo decir es que nosotros, al no referirnos al tema, estamos guardando el respeto que se merece este tipo de casos. Esta situación no es del evento en sí (del concurso), sino de temas más allá, entonces por respeto no tenemos nada que comentar ni a qué referirnos”, dijo Ramírez.

¡Opa! realizó esta semana pasada las audiciones al Miss Costa Rica 2024. (Cortesía MUCR)

Según mencionó, la organización respeta a Vinna como a todas las que aspiran a estar en el concurso y recalcó que cada quien es libre de tomar las acciones que considere.