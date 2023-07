¿Qué es lo que enloquecía a Shirley Álvarez cuando de niña jugaba a las Barbies?

Shirley Álvarez llegó a la premier de la película Barbie, con su hija Jimena. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Este martes 18 de julio se llevó a cabo la premier de la película Barbie en nuestro pais y una de las famositicas que no podía perderse esta producción fue la presentadora Shirley Álvarez.

La guapa llegó a ver esta cinta acompañada de su muñeca, su hija Jimena.

Shirley se unió a la moda rosa y lució un hermoso vestido de ese color, mientras que su hija llegó con uno verde.

La premier se llevó a cabo en Nova Cinemas, Escazú y ambas irradiaron belleza y elegancia.

Shirley confesó que sí fue fan de las Barbies y tuvo muñecas hasta los 13 años, mientras que su hija no fue tan fiebre como ella.

“Recuerdo que a Jimena le compraba las Barbies, pero no le hacían gracia, ella jugaba más con las Bratz y siento que esta generación no vivíó lo que nosotros vivimos, que era de jugar con las muñecas, peinarlas.

“Siento que con la película la fiebre por Barbie se va a volver a activar”, comentó.

A la presentadora de Dancing With The Stars le enloquecía vestir y cambiarle los zapatos a sus muñecas.

“Casi no jugaba con mi hermana Natalia, porque entre ambas hay una diferencia de edad importante (se llevan 11 años), pero ella me dice que uno de los recuerdos más lindos que tiene de la infancia fue una vez que me senté a jugar Barbies con ella.

“Ver la película me emociona, porque no volví a saber de Barbies desde que Jimena estaba pequeña, siento que estaban como escondidas”, añadió.