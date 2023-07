Barbies fueron un refugio para Natalia Rodríguez en uno de los momentos más dolorosos de su vida

La presentadora Natalia Rodríguez se convirtió en una Barbie de carne y hueso, para una marca de ropa. Cortesía.

Para la presentadora Natalia Rodríguez, las Barbies no son solamente aquellas muñecas que peinaba y vestía cuando era una chiquilla.

Este jueves 20 de julio se estrena la película de esta conocida muñeca en las principales salas de cine del país y Naty se ha vestido de Barbie para diferentes marcas, aunque para ella es inevitable que cuando representa a la chineada de Mattel se le vengan a la mente algunos duros momentos y lo que valen estos juguetes en su vida.

Las muñecas tienen un significado muy especial para la morena, pues le ayudaban a escapar de la dura realidad que vivía cuando sufría de agresiones físicas por parte de su papá.

Naty conversó con La Teja y con la transparencia que la caracteriza confesó que a través de las Barbies creaba su mundo ideal, para olvidar los problemas que vivía a diario en su casa, en Heredia.

“Las Barbies significan mucho para mí, de niña era agredida y me refugiaba mucho en ellas. Como lo he comentado en otras ocasiones, viví en una casa un poco desordenada y antes de que mis papás se divorciaran, el ambiente era muy complicado.

“Cuando uno vive en una casa en la que recibe agresiones todos los días, en mis muñecas encontraba la forma de salir de ese mundo y crear mi mundo ideal, en donde no había dolor. Yo recibí adecuación curricular, era tartamuda, pasó mucho tiempo para que aprendiera a escribir y mis juguetes me hacían vivir otra realidad”, afirmó con el corazón en la mano.

La periodista no esconde que vivió momentos muy difíciles y ha contado los horrores que vivía en su casa, como las “lecciones” que recibía cuando se jalaba alguna torta y le quemaban las manos en el fuego. De verdad que fue una época durísima y que lamentablemente todavía se repite en muchos hogares de nuestro país.

Esta situación le generó problemas para aprender a leer y escribir, cosas que aprendió a hacer cuando estaba en quinto grado de la escuela, algo que por lo general se hace en primero o segundo.

La morena confesó que su mamá, doña Vicky siempre se esforzó por comprarle las muñecas que tanto ama. Cortesía.

Un alivio

A pesar de todo eso, en medio del duro episodio que Rodríguez vivió en la niñez, hay algo que siempre recuerda con cariño y eran los esfuerzos que hacía su mamá, doña Vicky para darle todo lo que ella y sus hermanas necesitaba, incluyendo los juguetes.

“Mi mamá siempre hizo un gran esfuerzo para comprarnos las Barbies, porque eso era lo que pedíamos mi hermana mayor Carolina y yo para Navidad y ella siempre nos compraba las de Mattel.

“Recuerdo que íbamos a la Universal y siempre veíamos las muñecas en la ventana y mi mamá las apartaba meses antes para poder sorprendernos en Navidad”, contó con nostalgia.

Natalia Rodríguez representa a la perfección el personaje de Barbie: está guapísima. Instagram.

Natalia agregó que tuvo como 20 Barbies en su infancia y otros accesorios que las niñas que jugaban con estas muñecas aman, entre ellos el famoso carro. La casa de Barbie no la tuvo, pero ahí era donde la presentadora se ponía creativa para crearle el espacio para las muñecas.

“En algun momento me iba a dejar las Barbies, pero en ese momento estaba ayudando a un orfanato y cada vez que iba veía a las niñas jugar con las Barbies y las mías estaban sin uso, llenándose de polvo y por eso las tomé y las doné a ese hospicio de huérfanos.

“No le voy a mentir, con el dolor de mi alma lloré, porque significan mucho para mí, pero preferí hacerlo para hacer felices a esas niñas que lo necesitaban”, añadió.

Esta es una de las Barbies favoritas de la presentadora, se llama Cool Blue. Cortesía.

Las favoritas

Natalia tiene un top 3 de sus Barbies favoritas.

Una de ellas es la Barbie Pocahontas, ya que este personaje es su favorito y también le encantaba la Barbie Mariposa, cuyas alas se movía.

Pero la que más recuerda y la que personificó hace poco fue la Cool Blue, una muñeca que llevaba overol.

“A esa Barbie se le pintaba el pelo de color turquesa, no recuerdo la mecánica para pintar el pelo, pero me encantaba y ahora que me contrató una marca de ropa para modelar ropa la pude personificar”, dijo entre risas.

Este martes, Naty fue invitada a ver el estreno de la película dirigida por Greta Gerwing y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling a Nova Cinemas Escazú e irá con su hermana Carolina, porque con ella era con quien peleaba para jugar Barbies y luego llevará a su sobrina Daniela.

“Con Carolina podía pasarme el día entero jugando Barbies y por eso la escogí a ella, pero ya mi sobrina me pidió que la lleve”, manfiestó.