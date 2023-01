¡Qué espectáculo! Así recibe Kimberly Loaiza el 2023

El 2022 le terminó a confirmar a muchos el mujerón que es Kimberly Loaiza.

No solo por su físico, sino por su simpatía y lo trabajadora que es, la guapa supo cómo robar miradas y corazones durante su paso por Dancing with the Stars.

Kim Loaiza llegó a una etapa de la vida en la que todos queremos estar

En este 2023 pareciera que va por el mismo camino, pues apenas pasaron unas horas y ya nos dejó sin aliento.

La modelo y presentadora se fue a pasar esta época a playa Flamingo, en Guanacaste, y compartió unas imágenes de lo bien que la está pasando, también de lo bella y saludable que está.

Se nota que la soltería la sienta muy bien, aunque no dudamos que haya más de uno intentando ferozmente conquistar ese corazón.