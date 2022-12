¿Qué le hicieron a Joel Campbell en una publicidad para la que fue contratado?

Joel Campbell no parece Joel en la publicidad de Sardimar. Instagram.

En los últimos días nos ha llamado mucho la atención una publicidad para redes sociales que hizo el delantero de la Selección Nacional Joel Campbell para la marca de atunes Sardimar.

Esto porque al seleccionado no sabemos si lo maquillaron de manera medio extraña, o si la luz no le favoreció a la hora de tomar las fotos o si usaron algunos retoques de más para las imágenes que publicaron pero no parece él.

Más bien da la impresión que usaron el filtro que envejece a las personas y que es tan popular en Instagram, pues el jugador se ve avejentado y con el rostro lleno de talco.

Quién sabe si Joel ya pudo ver las fotos pero seguramente, al igual que nosotros, habrá quedado sorprendido con el resultado.