¿Qué le pasa? Alejandro Fernández genera preocupación por detalle que muchos notaron durante concierto

La salud de Alejandro Fernández se convirtió en tema de conversación luego de que circularan varios videos grabados durante una de sus recientes presentaciones, en los que algunos seguidores notaron un cambio llamativo en la apariencia de su lengua.

09/08/2024, Heredia, Centro de Eventos Pedregal, concierto Alejandro Fernández. (Jose Cordero)

El artista, conocido como el Potrillo, se encuentra actualmente de gira con su espectáculo De rey a rey, un homenaje a su fallecido padre, Vicente Fernández, y fue precisamente durante uno de esos conciertos cuando surgieron las especulaciones.

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Según informó el medio El Heraldo de México, diversas personas señalaron que una parte de la lengua del cantante presentaba una coloración blanquecina o amarillenta, lo que despertó dudas sobre si podría tratarse de algún problema de salud.

Alejandro Fernández se encuentra de gira con su espectáculo De rey a rey. (la te/captura)

Varios videos de una reciente presentación llamaron la atención de sus seguidores. (la te/captura)

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Alejandro Fernández continúa cumpliendo con sus compromisos artísticos. (la te/captura)

Ante las consultas, el médico cirujano Eduardo Cardona, especialista en medicina estética avanzada, explicó que existen varias condiciones que podrían estar relacionadas con este tipo de cambios en la cavidad oral. Entre ellas mencionó la llamada lengua saburral (acumulación de una capa blanquecina o amarillenta en la superficie de la lengua), la candidiasis oral (es una infección por hongos), la resequedad bucal o alteraciones en la producción de saliva.

De acuerdo con el especialista, una disminución en la función de las glándulas salivales puede modificar el equilibrio natural de la boca, afectar la limpieza de la lengua y favorecer la aparición de infecciones o acumulación de residuos.

Hasta el momento, Alejandro Fernández no se ha referido públicamente a las especulaciones ni ha informado sobre algún diagnóstico médico relacionado con este tema.

Mientras tanto, el intérprete continúa con sus compromisos profesionales y las presentaciones de la gira con la que honra el legado de su padre.