Fabiana Granados y su familia viven doloroso momento: “Tengo el corazón roto”

Fabiana Granados compartió un emotivo mensaje tras la partida de Simón. (Instagram/Instagram)

La exreina de belleza Fabiana Granados atraviesa uno de los momentos más difíciles para cualquier amante de los animales, luego de despedirse de Simón, su querido perrito, a quien consideraba un miembro fundamental de su familia.

Por medio de sus redes sociales, Granados compartió un emotivo mensaje en el que abrió su corazón y confesó el enorme vacío que dejó la partida de su inseparable compañero.

“No sé cuál día ha sido el más duro o será… pero hoy que me despierto y no te veo tengo el corazón roto en más pedacitos. Simón de mi vida, mi bebé, mi príncipe azul, como te decía, mi guardián… gracias por todos estos años de felicidad y amor que nos diste día y noche”, escribió junto a varios recuerdos de su mascota.

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La exreina recordó los momentos compartidos con Simón y agradeció las enseñanzas que le dejó durante todos estos años.

“Qué duro será sin ti esta casa. Gracias por dejarme la enseñanza de ser fuerte y luchar y por sonreír pase lo que pase, porque lo importante es y será estar siempre juntos en familia”, agregó.

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Fabiana dejó claro el enorme amor que sentía por su perrito, a quien describía como su bebé, su guardián y su gladiador.

“Serás mi angelito y vivirás en mi corazón siempre”, expresó.

José Salom también lo despidió

El dolor por la partida de Simón también quedó reflejado en las palabras de José Salom, esposo de Fabiana, quien le dedicó un mensaje que tocó el corazón de muchos seguidores.

La exreina de belleza describía a Simón como su bebé, su guardián y su gladiador. (Fabiana Granados /Fabiana Granados)

Simón formó parte de la familia durante varios años. (Fabiana Granados /Fabiana Granados)

“Simón de mi vida, hoy cambiamos de rol y ahora te toca cuidarnos a nosotros, aunque ya lo hacías a tu manera desde que entraste a nuestras vidas. Tu único error, si así se puede llamar, es dejar este vacío insoportable que sentimos hoy”, escribió.

Salom aseguró que, aunque el dolor es enorme, confía en que el recuerdo de Simón los ayudará a salir adelante.

“Te prometo sonreír, pero tenme paciencia y, si puedes, mándanos a tu mami, a tu hermano y a mí un espaldarazo de vez en cuando para hacerlo en tu memoria. Te amo con mi alma”, añadió.

La publicación se llenó de mensajes de apoyo y condolencias por parte de seguidores y figuras conocidas, quienes les enviaron fuerza para enfrentar este difícil momento.

“Un abrazo, que Dios los llene de paz y fortaleza”, “Fue un perrito muy amado” y “Sé lo doloroso que es perderlos, les mando un abrazo enorme”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Desde La Teja les enviamos nuestras condolencias y mucha fortaleza en este momento tan difícil.