¿Qué le pasó a La Roca? Actor Dwayne Johnson dejó a más de uno impresionado tras mostrarse tan cambiado

Dwayne Johnson se mostr+o muy cambiado. (TIZIANA FABI/AFP)

Dwayne Johnson, conocido como La Roca, ha sido la comidilla de las redes sociales tras mostrarse muy diferente.

Según la revista People en Español, aseguran que la estrella hizo una gran transformación donde perdió unas 60 libras de peso (unos 30 kilos).

Y es que algo que ha llamado la atención es que la semana pasada estuvo en un evento donde dio de qué hablar, ya que no apareció como acostumbra hacerlo: con su silueta musculosa.

Johnson, de 53 años, fue visto luciendo un elegante traje gris, acompañado de una camisa blanca, mientras dejaba entrever sus característicos tatuajes polinesios en el pecho.

Dwayne Johnson luce diferente. Foto People en Español (la roca /la roca)

¿Qué le pasó a Dwayne Johnson? Foto People en Español (la roca /la roca)

Las imágenes generaron múltiples comentarios en diversos en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron sorpresa por su notable transformación física y se preguntaban si se encontraba bien o si había atravesado alguna situación que explicara su considerable pérdida de peso.

En ese mismo evento apareció una camisa estampada y con un rostro más delgado, hecho que llamó más la atención.

Tras cientos de comentarios, la revista dio a conocer que en su momento, el actor, le explicó a The Hollywood Reporter que la transformación era algo que quería experimentar.

“He tenido la suerte de tener una carrera larga y de participar en películas importantes, pero dentro de mí había una vocecita que me impulsaba, que me decía: ‘¿Y si pudieras ir más allá? ¿Y si pudieras hacer algo diferente? ¿Cómo se vería eso?’”.

Recordemos que en junio pasado, el actor compartió que durante años sufrió de un trastorno intestinal, lo que lo llevó a someterse a largos tratamientos. Después de más de cinco años de lucha, finalmente logró encontrar una terapia efectiva.