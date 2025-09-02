Muere Graham Greene, actor de “Crepúsculo” que marcó la historia del cine

Graham Greene (Hola.com/Captura)

Este lunes 1 de setiembre falleció, a los 73 años, el actor Graham Greene, conocido por su participación en la saga “Crepúsculo”, tras enfrentar una larga enfermedad.

LEA MÁS: Ella cree vivir en 1994 y su marido la vuelve a enamorar a diario, la historia que inspiró la película de Adam Sandler

Greene formó parte de las películas Luna Nueva y Amanecer Parte II, y también dejó huella en el cine con Bailando con Lobos, papel que le valió una nominación al Óscar.

LEA MÁS: Hombre mata a su madre tras ser “influenciado” por un chatbot de inteligencia artificial

“Amaba todo lo que hacía por su pueblo y por el mundo. Era un gran hombre y lo extrañaremos eternamente”, declaró su representante a People, tras confirmar la triste noticia.

LEA MÁS: Pareja usa los ahorros de su boda para salvar a su perrito de 15 años

El actor canadiense murió en un hospital de Stratford, Ontario, acompañado por su esposa, Hillary. Greene marcó la historia del cine al convertirse en uno de los pioneros entre los actores indígenas en Hollywood.

Además, participó en reconocidas producciones como “Se ha escrito un crimen”, “Northern Exposure”, “Lonesome Dove: The Series”, “Being Erica”, “Longmire y Goliath”, consolidando una carrera extensa y versátil en cine y televisión.