Internacionales

Muere Graham Greene, actor de “Crepúsculo” que marcó la historia del cine

Hollywood llora la partida de un querido actor de “Crepúsculo”

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Graham Greene
Graham Greene (Hola.com/Captura)

Este lunes 1 de setiembre falleció, a los 73 años, el actor Graham Greene, conocido por su participación en la saga “Crepúsculo”, tras enfrentar una larga enfermedad.

LEA MÁS: Ella cree vivir en 1994 y su marido la vuelve a enamorar a diario, la historia que inspiró la película de Adam Sandler

Greene formó parte de las películas Luna Nueva y Amanecer Parte II, y también dejó huella en el cine con Bailando con Lobos, papel que le valió una nominación al Óscar.

LEA MÁS: Hombre mata a su madre tras ser “influenciado” por un chatbot de inteligencia artificial

“Amaba todo lo que hacía por su pueblo y por el mundo. Era un gran hombre y lo extrañaremos eternamente”, declaró su representante a People, tras confirmar la triste noticia.

LEA MÁS: Pareja usa los ahorros de su boda para salvar a su perrito de 15 años

El actor canadiense murió en un hospital de Stratford, Ontario, acompañado por su esposa, Hillary. Greene marcó la historia del cine al convertirse en uno de los pioneros entre los actores indígenas en Hollywood.

Además, participó en reconocidas producciones como “Se ha escrito un crimen”, “Northern Exposure”, “Lonesome Dove: The Series”, “Being Erica”, “Longmire y Goliath”, consolidando una carrera extensa y versátil en cine y televisión.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Graham GreeneCrepúsculoBailando con Lobos
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.