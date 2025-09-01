Hombre mata a su madre tras ser “influenciado” por un chatbot de inteligencia artificial

Los cuerpos de Stein-Erik Soelberg y Suzanne Eberson Adams fueron encontrados en el hogar que compartían. (El Tiempo Colombia/Captura)

Stein-Erik Soelberg, un exejecutivo tecnológico, mató a su madre, Suzanne Eberson Adams, de 83 años, tras varios meses de interacción con un chatbot de inteligencia artificial al que llamó “Bobby”.

Los hechos ocurrieron en Greenwich, Estados Unidos, y fueron dados a conocer el pasado 5 de agosto, según informó El Tiempo Colombia.

The Wall Street Journal informó que el hombre, de 56 años, habría utilizado el chatbot, lo que supuestamente le generó pensamientos delirantes y un deterioro de su salud mental.

Soelberg había compartido sus conversaciones con la IA a través de sus redes sociales, información que también fue considerada en la investigación del caso.

Al parecer, el hombre sospechaba que su madre y una amiga de ella intentaron drogarlo con el aire acondicionado del carro, y estas sospechas habrían sido reforzadas por la IA.

“La IA respondió validando la sospecha y sugiriendo que la situación representaba una traición grave”, explicó el medio internacional.

Al llegar a la escena del crimen, las autoridades encontraron los cuerpos de Soelberg y su madre en el hogar que compartían. Las autoridades continúan con la investigación.

“Aunque Soelberg tenía antecedentes de enfermedad mental, los investigadores y expertos analizan si la interacción con el chatbot pudo haber contribuido significativamente a su desestabilización psicológica”, detalló El Tiempo.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la plataforma utilizada era ChatGPT u otra aplicación similar.