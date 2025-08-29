Pareja usa los ahorros de su boda para salvar a su perrito de 15 años

Heather Johnston y Andrew Boccuzzi, oriundos de Maine, Estados Unidos, estaban en pleno proceso de planear su boda cuando surgió una emergencia que reescribiría todo: Elvis, el perrito que Heather adoptó en su adolescencia, empezó a sufrir desmayos y convulsiones sin explicación aparente.

Ahí, sin dudarlo, se tomaron una decisión definitiva: usar los ahorros destinados al casamiento para salvarle la vida.

Elvis ha acompañado a Heather en momentos difíciles. (redes/redes sociales)

Heather lo resumió con una frase que dice todo: “Siempre he dicho que Elvis es lo primero”. Y no exagera. “Él vive mejor que yo porque le debo la vida. Después del impacto inicial por el costo, no lo dudé. Lo amo más que a nada en el mundo”, confesó en una entrevista con la revista People.

La conexión entre ellos viene de hace años: Heather adoptó a Elvis cuando estaba en la secundaria, y lo recuerda como el primero que la dejó abrazar. Una señal tan simple como poderosa que marcó el inicio de un vínculo inquebrantable. Desde entonces, Elvis ha sido un acompañante constante en las etapas más significativas de su vida: cuando perdió a su hermana, se separaron sus padres, en sus estudios, trabajos y relaciones. Incluso lo convirtió en la imagen de su guardería canina, Little Paws B&B Dog Daycare & Boarding.

Tras el tratamiento veterinario —que implicó un desembolso importante—, Elvis mostró señales de mejoría, lo cual permitió a la pareja retomar los planes de boda, aunque con otra perspectiva: ahora planean una ceremonia más íntima, sencilla y, sobre todo, que incluya a Elvis.

El testimonio de Heather va más allá del gesto económico: es la muestra de un amor profundo que desafía expectativas. En redes sociales viralizaron un video divertido que contaba todo el proceso: desde la clínica veterinaria hasta el viaje de regreso con Elvis en el regazo de Heather.

La pareja ahora planea una boda más íntima, pero con Elvis. (redes/redes sociales)

Por supuesto, la historia tuvo un fuerte impacto: muchos seguidores la aplaudieron y lanzaron comentarios de apoyo. “Esto también significa que te estás casando con la persona indicada”, decía una de las reacciones. Otros compartieron experiencias similares y hasta bromearon sobre crear un “GoFundMe” para la boda con Elvis presente.

*Esta nota fue redactada por la Inteligencia Artificial, con información de El Tiempo de Colombia y revisada por un editor.