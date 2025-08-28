Mujer donó un riñón para salvar a su novio y un mes después él se casó con otra mujer

Hay historias de amor que parecen sacadas de una película, pero la de Adilu terminó como una pesadilla que hoy conmueve a millones en redes sociales.

Hace unos meses, la joven compartió en TikTok que su entonces pareja sufría una enfermedad renal que amenazaba seriamente su vida. El diagnóstico era claro: necesitaba un trasplante de riñón. Sus familiares no eran compatibles, pero ella sí. Sin pensarlo demasiado, decidió ofrecerle su órgano para darle una nueva oportunidad, así se narra en una nota de El Tiempo de Colombia.

Adilu abrió su corazón para contar la dolorosa historia. (tiktok/TikTok)

“Se suponía que él era el amor de mi vida”, relató en un video. Aunque amigos y familiares le advirtieron sobre los riesgos médicos y emocionales, Adilu creyó que el sacrificio fortalecería su relación. Ambos pasaron por el proceso de preparación médica y, finalmente, la cirugía fue un éxito.

Sin embargo, la felicidad duró muy poco. Un mes antes del procedimiento, ella había notado a su novio más distante y frío, pero jamás imaginó la magnitud de lo que ocurría. Después del trasplante, revisando la computadora de su pareja, encontró un correo de una joyería. Pensó que se trataba de un anillo de compromiso para ella, pero el golpe fue devastador: él estaba preparando su boda… con otra mujer.

La sorpresa fue aún mayor cuando descubrió quién era la novia: una enfermera del hospital donde ambos habían estado internados durante el tratamiento. Un amigo en común, sin saber que ella no sabía nada, le terminó confirmando la traición: “Después de que le donaste un riñón, se va a casar con otra”.

Adilu confesó que ese día sintió cómo “su mundo se derrumbaba”. Salió corriendo de la cafetería donde recibió la noticia, llorando desconsoladamente, incapaz de entender cómo el hombre al que, literalmente, le había salvado la vida podía darle la espalda de esa manera.

Su testimonio, publicado en TikTok bajo el usuario @soyadiilu, se viralizó rápidamente. Miles de personas reaccionaron con mensajes de apoyo y solidaridad. “No todo lo que das por amor regresa igual”, escribió una usuaria, reflejando el sentir general. Otros le recordaron que, aunque sufrió una traición, su gesto sigue siendo un acto de amor y valentía que nadie podrá quitarle.

El caso también abrió un debate sobre los límites del amor, la confianza en las relaciones y el costo emocional de sacrificios extremos. Psicólogos que comentaron la historia en redes destacaron que es importante reconocer el valor de lo que Adilu hizo y, al mismo tiempo, trabajar en la resiliencia para no quedar marcada de por vida por esta experiencia.

El hombre se casó con una enfermera del hospital donde se hizo el transplante. (Shutterstock/Shutterstock)

Hoy, su relato no solo es un recordatorio de la fragilidad de los vínculos humanos, sino también un ejemplo de que, incluso en medio de las peores decepciones, el acto de salvar una vida nunca será en vano.

Si bien nadie merece una traición de esa magnitud, lo que sí queda claro es que los gestos de amor genuino nunca se pierden. Como dicen las abuelas: lo que se hace de corazón, se devuelve en bendiciones. Y aunque la joven perdió un amor, ganó el respeto y la admiración del mundo entero.

*Esta nota fue redactada con Inteligencia Artificial, basada en una publicación de El Tiempo de Colombia y revisada por un editor.