Hombre desapareció hace 28 años y una bota resolvió el misterio

Una historia impactante que une lo trágico con lo insólito: en mayo de 2025, una simple bota hallada en la orilla del lago Fish, en Utah, Estados Unidos, reveló el paradero de un pescador desaparecido en 1997.

Gracias a pruebas de ADN, se confirmó que los restos humanos encontrados dentro del calzado pertenecían a David White, borrando casi tres décadas de incertidumbre para su familia y las autoridades.

La familia de David White al fin encontró consuelo. (Oficina del Sheriff del Condado de Sevier/Oficina del Sheriff del Condado de Sevier)

El enigma que duró 28 años

En septiembre de 1997, David White, un aficionado a la pesca de Washington City (Utah), abandonó sus planes de pescar con amigos y decidió ir solo al lago Fish.

Al poco tiempo, su bote fue encontrado varado en el agua, sin nadie a bordo. A su alrededor flotaban un sombrero y una bota desparejada, lo que disparó la hipótesis de que habría caído al agua. Tras un operativo de búsqueda de cinco días, no se halló ninguna pista adicional y el caso quedó archivado.

El hallazgo que cambió todo

Casi 28 años después, el misterio dio un giro inesperado. El 16 de mayo de 2025, una persona paseaba con su perro junto al lago Fish cuando el animal levantó una bota. Dentro del calzado se percibía la forma de un hueso. El hallazgo fue informado de inmediato a la Oficina del Sheriff del Condado de Sevier, y el calzado fue enviado a análisis forense.

El laboratorio Bode Cellmark Forensics comparó el ADN obtenido de los restos con una muestra proporcionada por la hija de White. El resultado fue concluyente: 99,9994% de certeza de vínculo parental.

Alivio tras tanto tiempo

La noticia trajo alivio inmediato a quienes vivieron los años de incertidumbre. La hija del pescador, Stefanie Bennett, expresó su profundo agradecimiento a todos los involucrados:

“Queremos extender nuestro más sentido agradecimiento a la Oficina del Sheriff, los equipos de búsqueda y rescate, los detectives y los voluntarios del Fishlake Lodge… y, particularmente, a la persona y su perro que encontraron la bota, sin ellos, no estaríamos donde estamos hoy”.

Por su parte, el sheriff Nathan J. Curtis destacó que todos los involucrados en la búsqueda original mantenían viva la esperanza:

“Este caso ha estado presente en la mente de cada miembro del equipo de rescate durante estos 28 años. Es reconfortante finalmente dar un cierre a la familia y a quienes participaron en aquella búsqueda”.

Este es el lago Fish, donde desapareció. (Oficina del Sheriff del Condado de Sevier/Oficina del Sheriff del Condado de Sevier)

¿De dónde vino la bota?

El calzado encontrado fue fabricado en 1996, un año antes de la desaparición de White, y es un modelo de senderismo especializado, lo que ayudó a identificar su relación con el caso antiguo.

Este caso refleja cómo ciertos restos pueden resistir al paso del tiempo gracias a factores naturales y tecnológicos. En muchos incidentes similares, se registra que una extremidad dentro de un zapato tiende a permanecer intacta por más tiempo, ya que el calzado proporciona protección y flotabilidad relativa. Además, el análisis de ADN moderno ha demostrado ser crucial para resolver casos de personas desaparecidas, incluso décadas después.

¿Qué sigue ahora?

Aunque el caso ha sido oficialmente cerrado y se descarta actividad criminal, aún no se ha establecido una causa de muerte definitiva. Todo apunta a un accidente, posiblemente una caída al agua, pero sin más pruebas, la hipótesis más sólida sigue siendo esa.