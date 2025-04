¿Qué le pasó a Maricruz Leiva que anda los labios como los de Angelina Jolie?

Maricruz Leiva, expresentadora de televisión, contó que no sintió nada mientras la operaban.

La periodista Maricruz Leiva tuvo que operarse los labios y ahora los anda como los de Angelina Jolie, hinchadititicos, producto de la anestesia, y los hilos que usaron para suturar la herida.

La expresentadora de 7 Estrella contó que tuvieron que quitarle una parte del tejido blando del labio superior por una hipertrofia.

Según explicó, la operación se la hicieron el martes y le rajaron el labio de lado a lado para quitar todo el exceso de piel que le provocaba como un doble labio.

“Hace como cuatro años me empezó a crecer hasta que se volvió un problema, porque ya me tapaba todos los dientes y cuando me reía tenía que acomodarlo con el dedo y meterlo hacia adentro. Espero que no me vuelva a crecer”, publicó en sus redes.

La misma Maricruz Leiva vaciló que los labios le habían amanecido bien hinchados. (redes/Instagram)

Mary además contó que ahora tiene que estarse poniendo hielo cada 20 minutos para bajar la inflamación.

“Casi no puedo hablar ni comer, y tengo la boca como un muppet, pero gracias a Dios, sin dolor”, agregó.

También contó que este miércoles el labio le amaneció bastante hinchado y que ahora le tocará reposar por varios días mientras los hilos de la herida se caen solos.

Lo más difícil de seguro será permanecer tanto tiempo en silencio, pues quienes la conocen saben que es bien conversona.