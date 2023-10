¿Qué opina Bryan Ganzona de la transformación de su expareja Youcenar Castro?

Youcenar Castro, expareja Bryan Ganoza. Instagram

Hace unos días les contamos que la expareja de Bryan Ganoza se había hecho algunos arreglos estéticos y que se ve más guapa.

La modelo Youcenar Castro, madre de los dos hijos del “cabro más macabro”, se puso implantes de senos y además, como que se puso bótox en los labios.

Recientemente conversamos con el cantante Ganoza B, el diamante, sobre su carrera musical y de paso aprovechamos para preguntarle cómo estaba la relación con Castro y qué le parecían los cambios que se hizo la madre de sus hijos.

“Sí, sí, se ha puesto más bonita. Se ha hecho sus cositas ahí, se puso ‘bubis’ (senos) y está bien contenta que los chiquitos están tan felices aquí conmigo”, comentó Bryan.

Ganoza aseguró que está viviendo en la misma casa con su expareja para estar más cerca de sus hijos. Instagram

El modelo y bailarín primero aclaró que si bien está viviendo en la misma casa con ella, eso no significa que estén juntos como pareja, porque decidieron llevar las cosas en paz entre ellos, por el bien de sus hijos.

“No, no, ahí estamos, pero no juntos, estamos llevando la cosa en paz. Estamos tranquilos, no estamos juntos, pero sí vivimos en la misma casa con los gorditos. La idea es que estemos a gusto, dándole cariño a los chiquitos, tenemos una niñera también que vive con nosotros ahí, ella está a tiempo completo, entonces a veces yo me voy con los chiquitos y la niñera solos los lleva a pasear, en otras ocasiones salimos con ella juntos. Creo que hemos logrado llevar una buena relación así”, mencionó.

Cuando el artista se fue en enero de este año a trabajar como stripper --o bailarín de un night club-- en Las Vegas, fue porque tuvieron sus diferencias y ella hasta lo expuso como mal padre en las redes sociales, pero esas diferencias quedaron atrás y ahora están como dicen: “juntos, pero no revueltos”, por el bien de sus hijos antes de que se regrese de nuevo a Estados Unidos en enero.