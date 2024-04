¿Qué opina Elena Correa de que la comparen con Belinda y digan que imita su voz?

Elena Correa acaba de estrenar canción y hay quienes aseguran que imita la voz de Belinda. (Alonso Tenorio)

La cantante Elena Correa estrenó el pasado 13 de abril su nueva canción “De cero”, la cual ha dado mucho de qué hablar.

Muchos al escuchar cantar a Elena, comentaron, en redes sociales, que su voz se parece a la de la cantante española-mexicana Belinda, así como a la voz principal del grupo mexicano Belanova, Denisse Guerrero.

Hay quienes aseguran que gracias a la ayudita del procesador de audio conocido como autotune es que suena muy parecido a las voces de estas artistas.

Pero, ¿qué opina Elena sobre estos señalamientos? La cantante estuvo este jueves en nuestro programa “Lo más picante con La Teja”, donde le preguntamos al respecto.

“Obviamente, que me siento superhalagada que me comparen con Belinda o Belanova, que ya son artistas consolidadas, están en otro nivel, entonces para mí ese es un comentario positivo y lo veo muy bien”, dijo.

Belinda es una cantante española-mexicana.

La exreina de belleza, además, aseguró que a ella no le preocupan para nada los comentarios o señalamientos negativos que hacen en su contra porque ni les pone atención.

“Yo casi no les pongo atención, por decirte que prácticamente ni los veo, porque creo que la gente habla de lo que tenga en su corazón, de la abundancia que hay en el corazón habla la boca y, desde que entendí esto dije: ‘no me voy a poner a revisar nada, a no amargarme, sino a enfocarme en lo positivo’, porque cuando uno tiene cosas positivas alrededor, siempre va a atraer cosas positivas y lo negativo dejándolo de lado siempre”, mencionó.

Y que, para los que creen que no canta nada, pronto los sorprenderá haciendo un video cantando a capela porque, según aseguró, con las clases de canto que ha recibido ha mejorado mucho su calidad de voz.