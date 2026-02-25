¿Qué pasará con Verónica Bastos ante los cambios en La Mesa Caliente de Telemundo?

Así reaccionó Florinda Meza, de El Chavo del 8, al conocer a Verónica Bastos (Instagram/Instagram)

El programa La mesa caliente, de Telemundo, en el que la costarricense Verónica Bastos es una de sus principales presentadoras, enfrentará más cambios.

Hace pocas semanas, esta cadena televisiva anunció el despido de figuras como Myrka Dellanos y Giselle Blondet, por lo que una de las grandes dudas es qué va a pasar con la tica y si correrá con la misma suerte que sus excompañeras.

Según confirmó People en Español, quien habló en exclusiva con la tica, su permanencia en Telemundo se mantiene tras firmar un contrato por cuatro años más.

De esta manera, la comunicadora continuará como una de las conductoras titulares de La mesa caliente, espacio que está a punto de cumplir cuatro años al aire.

De las presentadoras originales solo Verónica Bastos queda en La mesa caliente. (Instagram)

El programa, que se estrenó en marzo de 2022 con cuatro presentadoras —Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe—, ha atravesado importantes cambios. La primera en salir fue Alix Aspe, quien en mayo de 2023 anunció su despedida tras no llegar a un acuerdo contractual. Posteriormente, Myrka Dellanos fue desvinculada en octubre de 2025 y, semanas atrás, se confirmó la salida de Giselle Blondet. Así, Bastos se mantiene como la única conductora original que continúa en el proyecto.

Vienen más cambios

Lejos de debilitarse, La mesa caliente inicia una nueva etapa cargada de novedades. Bastos adelantó detalles esta semana durante una entrevista en el programa matutino Hoy Día, en el cual aseguró que el espacio regresará con una imagen completamente renovada.

“A partir del próximo lunes (2 de marzo) vamos a tener una mesa renovada. Van a ver una mesa caliente totalmente renovada en un set totalmente nuevo”, expresó la periodista.

Verónica Bastos confirmó a People en Español que firmó un nuevo contrato con Telemundo por 4 años más. (Cortesía)

Además, confirmó que el panel sumará dos nuevas presentadoras titulares y que, junto a su compañera Andrea Meza, también continuará apostando por un formato más diverso.

Entre los cambios más comentados destaca la incorporación de una voz masculina en los debates.

“A partir del lunes habrá hombres en La mesa caliente. Queremos escuchar esas voces masculinas que ahora van a estar en la mesa para debatir con nosotras”, comentó Bastos, dejando claro que el programa busca ampliar perspectivas y enriquecer la conversación.

Con este panorama, queda claro que Verónica Bastos no solo tiene su lugar asegurado en Telemundo, sino que afronta una etapa de consolidación profesional dentro de uno de los programas más comentados de la cadena.

La mesa caliente se transmite de lunes a viernes a las 3 p.m., por Telemundo, y anteriormente se podía ver por canal 7; sin embargo, ya lo sacaron del aire.