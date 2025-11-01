(Video) Verónica Bastos se transforma en Cazzu por Halloween y este fue el resultado

La periodista costarricense Verónica Bastos sorprendió este viernes al transformarse en la cantante argentina Cazzu, ex de Christian Nodal, como parte de la celebración de Halloween en Estados Unidos.

Bastos apostó por un look rebelde: “se tatuó”, se “tiñó” el pelo de negro y sacó su lado más atrevido para interpretar a la artista.

“El que me ama sabe que no hay dos como yo”, escribió Vero en Instagram al compartir fotos con su disfraz.

Verónica Bastos y Andrea Meza bromearon con sus disfraces de Halloween

Disfraz y celebración en La mesa caliente

La transformación de Bastos fue para el programa La mesa caliente de Telemundo, donde trabaja como presentadora.

En el set, compartió cámaras con la exmiss Universo, Andrea Meza, quien curiosamente se disfrazó de Ángela Aguilar, creando un divertido contraste entre los personajes que interpretaron.

Verónica Bastos se transformó en Cazzu y este fue el resultado.

Un juego con la vida real

De hecho, ambas juguetearon con sus disfraces, ya que, en la vida real, Ángela Aguilar se casó con Christian Nodal después de confesar que era fan de la relación que el cantante mexicano tenía con Cazzu.

