Verónica Bastos habría sentido muy de cerca polémico despido que sacudió a Telemundo

Verónica Bastos es parte de los presentadores de La mesa caliente. (Instagram/Instagram)

La costarricense Verónica Bastos habría sentido muy de cerca el remezón que sacudió a Telemundo en las últimas horas y que está dando mucho de qué hablar.

Medios como People en Español aseguran que la presentadora Myrka Dellanos fue despedida de La mesa caliente, programa que también presenta Bastos.

“Su salida sería parte de recortes que ha hecho la cadena. People en Español confirmó que Dellanos ya no trabajará en Telemundo y que ayer (martes) fue su último día en el show. Myrka no sería la única afectada en esta reciente ola de despidos”, dice la publicación de la revista farandulera.

Myrka Dellanos habría sido despedida de Telemundo. Fotografía: Rodrigo Varela, AFP. (Rodrigo Varela/AFP)

Myrka se integró a La mesa caliente en el 2022, pero este miércoles antes del programa la habrían llamado para darle la noticia que, no hay duda, debe tener muy triste a Bastos.

Myrka no ha hablado públicamente sobre el tema, ni ninguna de sus compañeras se ha pronunciado.

Dellanos tiene una gran carrera en televisión y fue parte del recordado programa Primer Impacto junto a María Celeste Arrarás. En el 2023, la presentadora de 60 años fue jurado del Miss Universo. También es locutora y ganó un premio Emmy.