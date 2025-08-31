Farándula

Verónica Bastos vivió uno de los días más duros y nostálgicos como mamá

La periodista costarricense Verónica Bastos escribió un emotivo mensaje dedicado a su hija universitaria

Por Silvia Núñez
24/07/2024. Conferencia de prensa en Teletica por su nuevo programa: La mesa caliente con Veronica Bastos. Fotografía: Lilly Arce.
Verónica Bastos, periodista costarricense, es una de las presentadoras de Telemundo, en Estados Unidos.

La periodista costarricense Verónica Bastos contó que ya vivió uno de los días más duros y difíciles como madre.

A la presentadora del programa “La mesa caliente” le tocó experimentar parte de las consecuencias de vivir en los Estados Unidos.

Ella tiene una hija única con el productor de televisión Alexis Núñez y, actualmente, viven en Miami, donde se graba el programa de Telemundo.

Resulta que su hija Amanda ya creció y va para la universidad y, como en muchos de los casos de los jóvenes que viven en dicho país, le toca vivir en el propio centro de estudio.

“Mi vida en una sola foto. ¡Llegó el día! Amanda se va a la universidad. ¿Quién como yo? ¿Y qué sintieron?. Yo siento todo juntoooo", publicó junto a una imagen donde salen ella y su esposo ayudándola a empacar, con un tono de nostalgia.

Amanda, la hija de Verónica Bastos y el productor Alexis Núñez, inicia su nueva aventura como universitaria en Estados Unidos.
En setiembre arranca de nuevo las clases en Estados Unidos y muchos seguidores de la tica le comentaron que ya les tocó vivir ese momento, pero que al final todo sacrificio como padres vale la pena.

