¿Qué pasó con El Broki? Publicación falsa desató miedo y preocupación hasta de la mamá del tiktoker

El Broki reaccionó molesto tras una publicación falsa que lo daba por muerto. (Cortesía /Cortesía)

El influencer Reydrian Wright, mejor conocido en redes sociales como El Broki, vivió un momento bastante incómodo luego de que comenzara a circular un video falso en TikTok en el que aseguraban que había sido asesinado.

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La publicación alarmó a muchos de sus seguidores e incluso a personas cercanas al creador de contenido, quienes llegaron a creer que la información era cierta.

El broki no dudo en reaccionar.

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En el video que se viralizó se podía leer: “Noticia de última hora, el famoso tiktoker Broki es asesinado por dos sujetos. Según una de las vecinas, lo vio todo mientras le robaban y lo asesinaban. Las autoridades están investigando el caso”.

La falsa noticia generó preocupación entre quienes siguen al influencer, pero también provocó el enojo del propio Wright, quien decidió responder de inmediato para aclarar que se encontraba bien.

“A mí nadie me ha matado, negro, métase en el viaje. Todos los días hasta mi mamá me mandó mensajes. Como yo nunca estoy en la casa, mi mamá toda asustada, todo el mundo asustado. Estoy vivo, negro. Broki no se ha muerto”, expresó en un video.

Fiel a su estilo, también aprovechó para ponerle humor a la situación.

El influencer no dudo en reaccionar. captura (captu/captura)

“Es más, a mí me hacen un asalto y ni Sherman Güity me alcanza corriendo, negro. ¿Ustedes no han visto una zarigüeya en momento de peligro?”, agregó.

Esta fue una de las fotos que pusieron en el video de TikTok. (Cortesía /Cortesía)

Seguidores reaccionaron

Tras la aclaración, decenas de seguidores comentaron la publicación y cuestionaron a quienes crean este tipo de contenido únicamente para generar reproducciones.

Algunos señalaron que este tipo de bromas pueden causar preocupación innecesaria entre familiares y amigos, mientras que otros destacaron que la madre del influencer fue una de las personas que más se asustó al ver la publicación.

Por ahora, El Broki continúa generando contenido en sus redes sociales y dejó claro que la noticia sobre su supuesta muerte era completamente falsa.