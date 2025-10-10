¿Qué pasó con Kiki Berry? Glenda Peraza evidenció lo que le habría pasado a su hija

Glenda Peraza acompañó el "revelador" mensaje con esta hermosa foto junto a su hija Kianny. Fotografía: Instagram Glenda Peraza. (Instagram/Instagram)

Un mensaje que Glenda Peraza dedicó este jueves a Kianny “Kiki” Berry evidenció una situación por la que estaría pasando su hija desde hace varios días.

A la creadora de contenido se le extraña muchísimo en Instagram porque, de la noche a la mañana, desapareció por completo de esa red social.

Kiki era muy activa ahí y tenía bastante trabajo porque promocionaba marcas y productos desde ese perfil, pero hace ya varias semanas que su cuenta no existe.

“El perfil que estás buscando no existe”, “esta página no está disponible”, “es posible que el enlace no funcione o se haya eliminado la página”, notifica Instagram cuando se intenta acceder al perfil de Kiki desde alguna publicación donde sale etiquetada.

Este es el mensaje que sale cuando se intenta ingresar a la cuenta de Instagram de Kianny Berry. Fotografía: Captura Instagram. (Instagram/Instagram)

El mensaje de Glenda que llamó la atención

La posibilidad de que Kiki haya cerrado su cuenta temporalmente o se la hayan robado o hackeado quedó más clara este jueves, ya que Glenda publicó un mensaje, y aunque etiquetó a su hija, el perfil no existe.

“Ser mamá es un regalo… pero ser mamá tuya es una bendición multiplicada. Verte crecer, florecer y brillar me recuerda cada día cuánto bien hace el amor. Gracias por elegirme como tu mamá en esta vida mi mariposa bella y única”, escribió Glenda en Instagram con una foto de Kiki.

Kiki sigue activa en TikTok, pero no da explicaciones

Aunque Berry no aparece en Instagram, en TikTok sí está muy activa, trabajando y creando contenido, pero hasta ahora no ha dicho nada del por qué de su ausencia en Instagram.

Algunas personas en redes sociales han especulado que Kiki terminó con su novio, y esa sería una de las razones de lo que sucedió con su perfil, pero ella tampoco se ha referido a esa posibilidad.

Glenda Peraza etiquetó a su hija en esta publicación que le dedicó, pero la cuenta dice que no existe. Fotografía: Captura Instagram Glenda Peraza. (Instagram/Instagram)

Cambios en el perfil de su novio despiertan dudas

Llama la atención que el novio de Kiki, José Daniel Estrada, quien está fuera del país, vació todas las publicaciones que tenía en Instagram, dejando solo muy pocas fotos en las que la hija de la expresentadora brilla por su ausencia.

En TikTok, Kiki sí mantiene algunos videos con José Daniel, lo que hace dudar sobre lo que efectivamente está pasando con ellos.

La Teja procura una reacción de Kianny, pero hasta el momento no ha sido posible contactarla.