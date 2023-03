¡Qué pecadito! Verónica González no puede dormir bien

Verónica González ahora está viviendo solita, bueno, con sus perritos y por lo visto con una plaga de zancudos. Instagram

A la hermosa Verónica González hay algo que la está atormentando por las noches, que no la deja ni dormir.

La presentadora de televisión confesó que este lunes anda en modo zombi porque no pudo descansar como se debe.

Pero no crea que la exreina de belleza no puede dormir por culpa del desamor o por estar pensando en su expareja Jesse del Valle, quien se la está pasando de lo lindo en México.

No, no, no. Nada de eso. Todo es por culpa de unos pequeños animalitos que llegan a visitarla a su cuarto cuando está durmiendo.

Vero está sufriendo por una plaga de zancudos que tiene en su casa, pues no sabe cómo deshacerse de ellos.

“Necesito con urgencia recomendaciones para los zancudos que hay en mi casa, o sea, para quitarlos. Estoy demasiado cansada, no estoy durmiendo bien porque los zancudos no me dejan dormir. Anoche me levanté a matarlos porque, además, yo creo que son ninjas o algo por el estilo. Al único que pude matar fue a uno que estaba tan lleno de sangre que no podía volar de lo gordo que estaba, necesito recomendaciones de verdad”, explicó.

Como diría el famoso Chibolo: ¡Ah pecaíto!

Esperemos que la guapa pronto pueda conciliar el sueño como se debe.