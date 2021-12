¿Qué piensa el creador de Divas de su cierre definitivo?

El Divas de Peyoyo duró apenas dos meses. Cortesía.

El programa Divas de Multimedios cantará viajera el próximo 24 de diciembre, luego de un análisis hecho por el gerente general del canal, Freddy Serrano, quien informó que están trabajando en otra propuesta para el 2022.

Esto no fue sorpresa para muchos, debido a que el espacio presentado por Viviana Calderón, Maureen Salguero (la Tía) y Verónica González ya no tenía ni pies ni cabeza tras el montón de cambios realizados en sus dos años de existencia.

El productor mexicano Eric Muñoz, mejor conocido como Peyoyo, fue el encargado de darle vida hace un par de años al espacio y dice que no le sorprende, pues desde su salida, a los casi dos meses de haber iniciado, era necesario un cambio pues quedó otro a cargo de sus ideas.

[ ¡Ya es oficial! Divas se dejará de transmitir el 24 de diciembre ]

-¿Qué opina del cierre definitivo de Divas?

No te puedo decir qué pasó después de yo salí porque sé muy poquito, no lo volví a ver y me enfoqué a ver otras cosas, me metí a otro mundo como el cine y me alejé de la tele. Lo poco que sabía era por ellas mismas porque la amistad es muy buena, de repente me llegaba algún comentario de los cambios que hacían y hace poco me di cuenta que salían del aire.

No supe en qué paró, pero sí sabía que iba a ser muy difícil que siguiera tal y como yo lo pensé porque era una obra mía, no dejé un escrito de lo que era mi idea. Para mí en ese entonces lo mejor era que lo renovaran por completo en lugar de comenzar a hacerle tantos cambios, es que no era solo juntar un elenco por juntarlo. Creo que se confiaron en las presentadoras, pero no hubo esa dirección que se tenía escrita, por los comentarios que me dijeron, pues sí, como que perdió la idea de cómo inició.

-¿Entonces está de acuerdo con el cierre?

Yo aplaudo a la gente que toma decisiones porque en este país toma trabajo reconocer que los programas tienen fecha de caducidad y lo que se hace es desgastar los formatos, al igual que los talentos. Esto en México es diferente, porque allá se pone un principio y un final a los programas estemos bien o mal.

Fue muy evidente que el tener a ese cuarteto de mujeres no ayudó en nada, a pesar de que los dos meses que estuvimos hubo bastante rating, fuimos mediáticos, dimos de qué hablar porque le dábamos el espacio a las mujeres.

-¿Como aquella vez con Nicole Carboni que tiró durísimo en vivo?

Sí, eso fue un caos, le dio la vuelta al país y se le dio el espacio que ella buscaba en televisión nacional, nosotros le dimos la oportunidad de hablar como mujer, sabíamos lo que podría pasar, pero yo lo vi como una oportunidad de posicionarnos porque el canal era muy nuevo, también lo hicimos con Gloria Valerín, la idea era apoyarse en las invitadas. Queríamos un espacio de mujeres que hablaran, conectaran e identificaran a las que estaban en la casa.

Peyoyo ha tenido éxito con varios programas en el país. Cortesía.

-¿Qué no funcionó?

En un principio era un formato pensado para una vez a la semana, luego me exigieron que fuera diario y ya después me empezaron a meter mucha mano y vimos que ya esas ideas no iban con lo que teníamos pensado, querían una revista en la tarde y mejor ahí lo dejamos, ya al tiempo me enteré que las Divas no estaban tan conformes, unas botaron el tapón y se fueron y las cambiaron, por eso yo pienso que hubiera sido mejor cerrarlo y darle otro formato e ideas totalmente nuevas.

Verónica González, Maureen Salguero, Viviana Calderón fueron las últimas en ser Divas. Foto: Cortesía Multimedios.

-¿Qué sintió al darse cuenta que sale del aire?

Te mentiría si te digo que me dolió porque más bien mucha gente todavía me liga al programa, tarde o temprano eso habla bien o mal y a mí no me gustaba que me relacionaran porque no sabía qué estaban haciendo, no me gusta cargar un crédito que ya no es mío.

Siempre me parecieron sorprendentes los cambios de elenco porque esas mujeres fueron muy bien pensadas, desde un principio se pensó en que cada una cubriera un personaje, que estuviera la irreverente, la espontánea, la moderadora y la antagonista, es un formato que yo tenía escrito desde hace mucho tiempo y que me le pidieron para reventarla y sabía que ellas (Viviana Calderón, Maureen Salguero, Glenda Peraza y Cristiana Nassar) eran literalmente unas divas de Costa Rica.

Sé que a estos mujerones les va a ir bien porque son de lo mejor que tiene el país”. — Eric Muñoz, productor.

-¿Siente que la tele nacional necesita una renovación total?

Creo que a los canales les da miedo porque todo cambio es una apuesta de cero, muchas veces es sano, a mí en México me enseñaron eso, que los cambios son necesarios, aquí se desgastan los formatos y a los mismos personajes.

Yo pienso que los trabajos que hemos hecho desde cero trascendieron y le han gustado a la gente, está el ejemplo de Su Mañana, que dimos a conocer figuras como Víctor Carvajal, Pamela Méndez y le dimos un relanzamiento a la carrera de Glenda, el Noveno piso, también me tocó escribir con Yiyo y Choché Qué buena tarde, son formatos que para bien o para mal pegaron, eran algo nuevo, pero que dejaron cosas y figuras buenas.

-¿Keyla Sánchez fue una de esas figuras?

Me tocó estar en el casting de ella, junto con Choché y otra muchacha, cuando la vimos era la que más posibilidades tenía, pero sí había que entrenarla, de hecho ella me ha dicho que yo le ayudé con temas de dicción y conducción porque era una tabla y sí, es cierto, ella no se había preparado, tenía facilidad de palabra y era extrovertida y ya con eso trabajamos, pero me da risa que con tantos años que tienen los megacanales de aquí les cueste tanto encontrar talento nuevo porque de canal 9 salieron un montón que ahora están pegados.