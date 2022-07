¿Qué piensa Julio Iglesias de los memes con su foto?

Los memes del cantante siempre se empiezan a postear a finales dee junio y durante todo el mes 7 del año. Twitter

Año a año, cuando el calendario marca el mes 7, es decir julio, las redes sociales se llenan de memes con el rostro del cantante Julio Iglesias.

Este 2022 no fue la excepción. Incluso, a pocos días de empezar este mes, ya circulaban montones de imágenes de este cantante.

La pregunta que seguramente muchos se hacen es qué piensa Iglesias sobre las bromas que hacen a expensas de su nombre e imagen.

En enero de 2015, el español le dio una entrevista a la revista Hola.com, en la que explicó que siempre que no sean ofensivos, los memes le parecen “simpáticos”, eso sí, dice que no los ve todos.

“De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa”, confesó.

“No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, comentó.

Años después, Iglesias habló con el Clarín de Argentina y allí manifestó que le ha parecido increíble que muchos jóvenes que desconocen su música le tengan presente por el meme en donde aparece señalando con su dedo.

“¿Hay chicos que me conocen por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas”, haciendo alusión a una de las fotos que más se repiten en los memes de las redes sociales.

“Si todo esto sirvió para que personas de 15 años me hayan conocido, encantado de la vida”, agregó al Clarín.

¿Quién es Julio Iglesias?

Julio José Iglesias de la Cueva, más conocido como Julio Iglesias, es un cantante, compositor, músico, productor, exfutbolista, abogado y empresario español que ostenta el título de ser el ‘artista latino más exitoso de la historia’.

Iglesias recibió en 1983 el título de ser el cantante que más discos ha vendido en más idiomas en todo mundo, y para el 2006 él fue reconocido como el artista de música latina más vendido en la categoría masculina al generar ventas que superan los 250 millones de dólares.

De igual manera, en el año 2013 el cantante español fue reconocido como el artista latino que más música ha vendido en la historia.

Según portales especializados, durante toda su trayectoria Iglesias ha ofrecido más de 5000 conciertos y se ha presentado para más de 60 millones de personas en diferentes zonas del mundo.

Entre los premios más importantes que ha obtenido está el Grammy y Grammy Latino, World Music Award, Premio Billboard, Gaviota de plata, ASCAP, American Music Award y Premio Lo Nuestro entre otros.

Cabe destacar que la prensa europea ha llegado a estimar que Iglesias cuenta con un patrimonio que supera los 6000 millones de dólares.