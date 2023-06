¿Qué se llevará el niño que gane “Spelling Bee”, el programa que canal 7 estrena el domingo?

Édgar Murillo y Gustavo Gamboa serán los presentadores de "Spelling Bee", el nuevo programa de Teletica. Captura.

Canal 7 dará la bienvenida a un nuevo programa este domingo 4 de junio, a partir de las 7 de la noche.

Se trata de “Spelling Bee”, un programa en el que niños con edades entre los 8 y 12 años demostrarán sus habilidades para deletrear palabras.

La producción fue adaptada en el país por Teletica Formatos y según Vivian Peraza, encargada de esa unidad de canal 7, es la primera vez que el programa se produce en español.

Peraza explicó que la primera temporada de “Spelling Bee” tendrá 12 episodios. El primero se transmitirá este domingo con la participación de 52 niños procedentes de todo el país y que fueron escogidos de entre 700 interesados que se presentaron a las audiciones que hizo el canal del trencito.

Pero al finalizar el primer programa, la mitad de ese grupo habrá sido expulsado y los restantes 26 serán los que se continuarán enfrentando en la competencia domingo tras domingo.

“En este primer programa lo que la gente va a ver es una eliminatoria porque tenemos que quedarnos con la mitad de los niños, que son con los que inicia la temporada en el programa número dos. Y a partir de ese programa la gente va a comenzar a ver juegos diferentes, de un total de siete distintas competencias, todas basadas en el deletreo”, dijo la productora a La Teja.

Semana a semana esos niños medirán su talento y capacidad para deletrear, y al final de algunos episodios los niños competirán en juegos por la eliminación o por la inmunidad.

Con esa dinámica “Spelling Bee” irá reduciendo el número de participantes en la búsqueda de un gran ganador, quien se llevará un jugoso premio económico y muchas otras cositas más.

Vivian Peraza contó que el suertudo niño que triunfe en “Spelling Bee” obtendrá una tarjeta de regalo con 10 mil dólares (más de 5 millones de colones) y un cuarto tecnológico puras tejas.

“El cuarto tecnológico incluye escritorio, silla, computadora, impresora, tableta, gafas virtuales… para que el niño pueda seguirlas usando en sus estudios. Solamente habrá un ganador”, afirmó Peraza, quien también produce programas como “Tu cara me suena” y “Dancing with the Stars” para canal 7.

Emocionante

Vivian Peraza está muy feliz de que este programa salga al aire. Ella dice que marcará un antes y un después en la producción televisiva del país porque es sumamente educativo y familiar.

“Con este programa, los niños van a desarrollar habilidades como trabajo en equipo, también será de muchas emociones. La gente va a reír, va a poder jugar con nosotros, conmoverse al conocer las historias de cada niño y poder escoger a su participante favorito. Este programa es de los formatos más bonitos que vamos a ver en la televisión nacional”, afirmó Peraza a este medio.

La productora reconoció que “Spelling Bee” los ha retado bastante, pero dijo que todo está listo para salir a buscar a conquistar al público con una producción de grandes ligas. ¡Buena suerte!