Teletica confirmó nueva temporada de uno de sus mejores formatos

En el 7 ya se alistan para esta nueva temporada.

Este viernes Teletica confirmó que lanzará una nueva temporada de uno de los programas más gustados y seguidos por los televidentes.

Hablamos de ¿Quién quiere ser millonario?, que llegará a las pantallas de los ticos muy pronto a repartir platica entre todos los que se animen a estar en la silla caliente.

“Enero es sinónimo de buenas noticias... Este 2023 volvemos con nuestra sétima temporada, ¿listos para el regreso del conocimiento y la adrenalina?”, escribieron en sus redes sociales.

Ignacio Santos los espera en ¿Quién quiere ser millonario?

De momento, no especificaron cuándo iniciará la nueva temporada, pero no sería raro que no alarguen mucho ese regreso, ya que se sabe que es de los programas que mucha gente espera para probar su suerte y su conocimiento.