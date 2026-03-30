Querido locutor y humorista anuncia su salida del Manicomio de la risa

Pepe Arroyo (verde) formaba parte del grupo de humoristas de Omega Estéreo (105.1 F.M.) (redes/Facebook)

El locutor y comediante Pepe Arroyo sorprendió a sus seguidores al anunciar que deja el programa El Manicomio de la risa de Radio Omega, tras 11 años siendo parte del espacio.

La noticia la dio a conocer mediante sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento por el tiempo vivido en la emisora.

“¡Agradecido! Es la palabra con la que puedo describir estos 11 años en los que pertenecí a esta familia… Hoy cierro este capítulo con mucha nostalgia y emoción”, escribió.

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Arroyo destacó que se va con la satisfacción de haber cumplido objetivos y de haber formado parte de un equipo que marcó su carrera.

Aunque se despide del icónico programa radial, el comediante no se aleja del todo de los micrófonos, ya que continuará con sus proyectos digitales. Entre ellos, seguirá formando parte de La Base Podcast, junto a Choché Romano y Rigoberto Alfaro, conocido como “Gallina”.

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El humorista no anunció si fue que le salió otra oferta laboral o si simplemente ya no quería seguir madrugando tanto.