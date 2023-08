¿Quién debería coronarse como miss Costa Rica 2023? Esto dicen tres expertos

Nueve mujeres compiten por la corona del Miss Costa Rica 2023. (Facebook)

Aunque la moneda está en el aire para las nueve candidatas que compiten por la corona del Miss Costa Rica 2023, tres expertos en concursos de belleza ya tienen a su clara favorita para ganar y a las dos oponentes que harán todo para quedarse con el título.

La gala de elección y coronación de la nueva reina se llevará a cabo este miércoles 16 de agosto, a las 8 de la noche, y se prevé que al filo de las 10 ya se conozca quién es la sustituta de la sancarleña María Fernanda Rodríguez. La ceremonia se transmitirá por canal 7.

Por el título del Miss Costa Rica 2023 compiten Fabiola Calvo, Natalia González, Alejandra González, Fariany Gutiérrez, Francella Mena, Catalina Murillo, Deykel Palmer, Yoselyn Porras y Lisbeth Valverde.

Desde luego que la belleza destaca en todas, pero los expertos a los que consultó La Teja basaron su pronóstico, sobre finalistas y ganadora del certamen de belleza, valorando muchísimo el tema de la experiencia.

Basilio Quesada, Adriano Núñez y Gerson Jiménez, reconocidos directores de distintos certámenes de belleza que se realizan en el país, coincidieron en el nombre de la candidata que debe ganar la oportunidad de ir al Miss Universo de este año.

La modelo Lisbeth Valverde sacudió todavía más la avenida Central hace unas semanas cuando caminó por ahí vestida de Barbie.

Quesada, Núñez y Jiménez le tienen el ojo bien puesto a Lisbeth Valverde, la espectacular rubia de 28 años y vecina de Uvita de Osa, en Puntarenas, quien sacudió San José hace unos días cuando salió a caminar por la avenida Central vestida de Barbie.

Más allá de la belleza física de la educadora especial, estos conocedores destacaron en ella su preparación y trayectoria en concursos de belleza, ya que antes de Miss Costa Rica participó en el Reinado del Café, Miss América Latina, Miss Costa Maya Internacional y otros concursos, donde destacó por su belleza, carisma y, sobre todo, su humildad.

“Creo que la ganadora debería ser Lisbeth. Es la chica que podría llevarnos a un top (en el Miss Universo) por su belleza, personalidad, oratoria, pasarela, presencia escénica y experiencia en certámenes”, comentó Basilio Quesada a La Teja.

Las otras dos participantes que él ve con mucho potencial para ganar son Yoselyn Porras y Natalia González, aunque en sus pronósticos, ellas quedarán como primera y segunda finalista, respectivamente.

Fariany Gutiérrez también está entre las apuestas a ganar el Miss Costa Rica. (Instagram)

“A Yoselyn la veo como una candidata muy fuerte que llama la atención por su belleza, su estatura y su experiencia en pasarelas”, afirmó sobre esta candidata, quien es casada y mamita.

Mirada experta

Las predicciones de Adriano Núñez andan por el mismo camino que las de Quesada, con la diferencia de que el director de Adriano Models incluyó entre sus tres finalistas a Fariany Gutiérrez, en lugar de Yoselyn Porras.

“Hay un grupo de chicas con un cuerpazo que resaltan muchísimo y el impacto visual tiene que ser importantísimo, porque después estaremos hablando del Miss Universo. Dentro de ese top tres hay chicas que, para mí, son espectaculares y que cuentan con ese algo especial”, mencionó Núñez.

Natalia González es una guapísima modelo y reina de belleza. (Intagram de Natalia González)

Desde su punto de vista, Natalia González, Fariany Gutiérrez y Lisbeth Valverde tienen esa característica, por eso las ve como las finalistas.

A Catalina Murillo también la ven con mucho potencial para ganar el Miss Costa Rica. (Arnoldo Robert)

“Para mí Natalia debería estar en ese top por el impacto que ella ocasiona al verla llegar y pasar, sin contemplar el resto de las cosas. También debería estar Fariany porque se desenvuelve muy bien y tiene la experiencia, que es algo muy importante y está metida en algo que ella sabe, no por pegar suerte o improvisar, y tiene que estar Lisbeth”, agregó.

“Lisbeth me parece espectacular, es una mujer lindísima, se ve muy fina, tiene un impacto increíble cuando se mete en el papel de miss”, explicó el experto sobre una de sus grandes favoritas.

Por su parte, Gerson Jiménez solo coincide con Núñez y Quesada en que Lisbeth se coronará reina, porque como primera y segunda finalista, él ve a Alejandra González y Catalina Murillo.

“A Lisbeth no la conozco en persona y nunca he hablado con ella, pero tiene lo que nosotros llamamos en certámenes de belleza: ‘estrella’, que es que cuando entra a algún lugar hay que verla, cuando entra al escenario irradia esa magia, esa luz, esa estrella, cuando camina y hace la pasarela, aunque no sea perfecta, llena el escenario”, mencionó Jiménez.

Justificó su predicción de que Alejandra González entrará como finalista por las características personales que tiene esta muchacha, quien participa por segunda vez en el Miss Costa Rica.

“Alejandra es una mujer espléndida, dulce, amable, cortés y, para mí, representa mucho a la mujer costarricense porque tiene esos valores de familia, arraigados, tiene esa imagen sana, limpia”, consideró Gerson.

Yoselyn Porras es casada y también es mamá. (Arnoldo Robert)

Respecto a Catalina Murillo puntualizó los seis aspectos que, a su criterio, destacan en ella. “Por su trayectoria en concursos, su experiencia y su madurez; por su imagen y figura y proyección en escenario, Catalina debería estar en el top tres”, detalló Gerson.

¿Concuerda usted con el “ojo experto”? ¿Quién es su favorita? ¿Cuál de las concursantes debería quedarse con la corona?

¡Haga sus apuestas!