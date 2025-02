¿Quién dice que a Picnic no se puede venir solo? Ojo a esta historia

Cajera, vecina de Belén demuestra que sola también se puede disfrutar de la vida y del grupo que ama (Roció Sandí/Rocío Sandí)

Paola López es una vecina de Belén de Heredia y este sábado se alistó bien temprano y a las 12 medio día llegó al Centro de Eventos Pedregal al festival Picnic.

No tenía quien la acompañara, pero eso no le importó porque como quien dice, no nació amarrada a nadie, así que decidió demostrar que sola también se puede disfrutar del famoso festival.

Se vino caminando porque con las presas que había, agarrar bus, taxi o Uber era la peor tontera, tardó 10 minutos en llegar.

Ella contó que trabaja como cajera y que planeó venir a Picnic desde hace un montón, es la primera vez que asiste.

“Solo para la entrada tenía que guardar 90 mil colones y 35 mil colones más para los gastos de hoy, entonces hice un ahorro mensual.

“Me ha encantado todo hoy aquí, la organización es muy buena y estoy disfrutando mucho, desde ya voy a planear venir el próximo año”, relató.

Varios de los grupos que se presentan este sábado le encantan, pero sobre todo Morat. También está deseando ver a Grupo Frontera y a Maluma; los últimos días estuvo escuchando toda esa música para desgalillarse cuando los vea en vivo.

“Siento que el no tener con quien venir no es un motivo para no disfrutar. Vi en redes sociales que otras personas vinieron solas en la primera fecha y me atreví yo también”, aseguró.