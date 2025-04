¿Quién es el empresario que dio gran lección al influencer “gordofóbico” Esteban Gómez?

Luis Zumbado "enterró" a Esteban Gómez después de sacar un video en redes sociales. Captura (captura /captura)

Un empresario, conocido en TikTok como Aventuri Ticos, se volvió viral tras “enterrar” al influencer Esteban Gómez, quien fue duramente criticado por hacer comentarios gordofóbicos.

Todo inició cuando el creador de contenido dijo que los gorditos no deberían manejar carros de la marca Mercedes Benz.

“En respuesta a este bully que se hizo viral (refiriéndose a Gómez), no se necesita ni ser ni gordo, ni flaco; lo que se necesita es hacer músculos, pero en el cerebro para tener el carro que él presume”, fue parte de la respuesta del empresario junto a su colección de chuzos.

Esto dio de qué hablar en redes, al punto que la gente se llegó a preguntar quién es y a qué se dedica para ser así de exitoso.

La Teja se puso en contacto con el señor, quien en realidad se llama Luis Zumbado, quien tiene 66 años, es casado y padre de tres hijos. Él nos contó acerca de su vida y a lo que se dedica.

— Don Luis, ¿cómo se dio el tema del video?

Un buen amigo mecánico me puso un mensaje riéndose del video, porque me dijo que yo tenía un clase G (un Mercedes Benz), pero no era de “six pack” ni de gimnasio y me dijo que eso me lo había tirado a mí, pero como yo estaba muy ocupado le dije que después le respondía, pero me quedó el tema dando vuelta, por tanto odio que despliega el comentario del joven hacia las personas con sobrepeso, parece que tuvo un problema con alguien con obesidad.

Luis Zumbado es amante de las motos. Cortesía (Luis Zumbado Jiménez /Luis Zumbado Jiménez)

—¿Quién le ayudó a grabar el video?

Me ayudó un buen amigo llamado Ron Glezch. Fue muy espontáneo porque no se hicieron varias tomas, sino solo una. Hablé, dije lo que sentí y ya. Yo no me quería ver ostentoso, porque ese no soy yo, siempre he sido muy humilde y de a pie, y la gente que me conoce sabe que así es.

— ¿Ha tenido mucho éxito en su vida?

El éxito es perseverancia, yo creo que viene de lo que cada uno hace. Si usted es limpiabotas y es el mejor del pueblo, todo el mundo cuando habla de un limpiabotas inmediatamente lo asocia a una persona y lo recomienda porque es el mejor, eso es lo que hay que hacer en la vida: tratar de ponerle amor a lo que uno hace y hacerlo con toda la pasión del mundo.

— ¿A qué se dedica? Porque muchos escriben en redes sociales que usted debería pasar tips para llegar a ser así

Mi dinero lo hice porque cuando estaba en la universidad me fui a Estados Unidos. Por algunas circunstancias de la vida, me fui por tres meses a ganarme la plata para comprarme otro carro porque el mío lo había chocado, pero vi la oportunidad allá y me quedé por 15 años en el extranjero, donde hice la base de mi dinero en una compañía constructora en la que fui peón y hasta dueño a cargo de más de 200 empleados en California.

Luis Zumbado junto a su linda esposa y sobrino.Cortesía para La Teja (Luis Zumbado Jiménez /Luis Zumbado Jiménez)

Cuando llegué a Costa Rica creía que tenía mucho, pero no. Ya después, con esfuerzo y no dar el brazo a torcer, me acomodé un poco con mis propios proyectos de construcción y ahorita estoy retirado. Vivo de alquileres y de un local que tengo en Alajuela.

Luis Zumbado le gustan los carros, pero prefiere las motos. Cortesía (Luis Zumbado Jiménez /Luis Zumbado Jiménez)

— ¿Qué prefiere, una moto o un carro?

Me quedo con la moto y con una china por más barata que sea, porque disfruto más una moto que un carro, pero los carros también me encantan. Tengo los del video y unas cuantas motos.

— ¿Cuál es el carro que le hace falta?

El último gusto que me gustaría darme es comprarme un Corvette C7, es una belleza de carro, no me importa lo que cueste. Lo podría comprar usado o bien será sacrificar uno de los que tengo.

Luis Zumbado sueña con tener un Corvette C7. Cortesía para La Teja. (Luis Zumbado Jiménez /Luis Zumbado Jiménez)

— ¿Cuál es su estilo de vida?

Soy un motociclista, un verdadero motero a nivel internacional. Nosotros (mi familia y algunos amigos) estamos intentando darle la vuelta al mundo y ya lo estamos consiguiendo poco a poco, eso sí, con diferentes marcas de moto. Por ejemplo, en España en una V-Strom 1000, en Colombia en una V-Strom 650 y estuve por Sudamérica en una Honda XR 190. Entonces, la cilindrada no tiene nada que ver con un estricto motero.

— ¿Qué le gusta hacer?

Me gusta ayudar a las personas y más a los jóvenes que andan en su motito humilde o en cualquier cilindrada de moto.

— ¿Pertenece a algún club de motos?

No, el grupo de nosotros es muy cerrado. Solo están mi esposa, Gabriela Castillo, con quien tengo 17 años de ser pareja, mi sobrino y yo, pero sé que hay grupos que lo conforman personas muy bonitas, aquellos que trabajan como mensajeros, panaderos, en servicio de Uber, en fin, mucha gente que tiene la moto como herramienta de trabajo o de transporte y es lo que usan el fin de semana para divertirse, salir y compartir.

— ¿Cómo es viajar con el sobrino?

Con él (Fabriel Castillo Rojas de 12 años) hemos viajado desde que tiene 8 años. Tiene como 35 mil kilómetros como acompañante y ha recorrido conmigo desde Argentina hasta Las Vegas (Estados Unidos) en moto. Es un pequeño motero y yo quiero que sea el primer adolescente más joven en Latinoamérica o del mundo que haya recorrido de Ushuaia (Argentina) a Alaska, manejando él mismo una moto, por eso estoy viendo en qué país conseguimos que le den licencia para meterlo al récord Guinness.

Luis Zumbado ha viajado en moto con su esposa y sobrino por muchos países y siguen sumando. Cortesía (Luis Zumbado Jiménez /Luis Zumbado Jiménez)

- ¿Cuántos países han recorrido en moto estos últimos meses?

Hace poco hicimos 14 países en Europa y Asia en moto, pero cada vez que llegábamos a un lugar rentábamos las motos.

- ¿Qué es lo más lindo que se ha topado en moto?

Conectar con las personas de diferentes países, a quienes ayudamos cuando nos visitan y nos ayudan cuando salimos. Es una de las cosas más bonitas que hemos vivido.

- En sus redes sociales sale como AventuriTicos, ¿qué significa?

Sí, es que resulta que cuando salí por primera vez en moto de Guatemala hasta México, no logramos llegar por un accidente, pero me gustó el viaje internacional y nunca paré, pero siempre vi que hubo una comunidad grande de apoyo y me hice conocido más porque recibo gente motera en mi casa y siempre consultaban que cómo se llamaba mi grupo y como no tenía nombre decidimos ponerle aventuri de aventura y ticos para dejar el nombre de Costa Rica en alto.

Luis Zumbado tiene varios carros de lujo y motocicletas. Cortesía (Luis Zumbado Jiménez /Luis Zumbado Jiménez)

Luis Zumbado y su linda esposa. Cortesía (Luis Zumbado Jiménez /Luis Zumbado Jiménez)

- ¿Qué consejo le puede dar a la gente que en algún momento aspira con tener carros o motos?

Todo es alcanzable en la vida, no hay nada que usted no pueda lograr con esfuerzo y lo más bonito de tener, es compartir lo de uno. Cuando uno no está apegado a sus cosas, estas se duplican, por eso el famoso dicho que dice: ‘Manos que dan nunca están vacías’, y esa es una enseñanza real, el placer de compartir el esfuerzo de uno es la mejor recompensa y lo que uno se lleva.