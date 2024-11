Conozca al creador de contenido tico que se codea con los cantantes más famosos

Ron Glezch y Carlos Vives antes de su concierto. Cortesía.

A Ronny González Chavarría, muy pocos lo conocen por su nombre, porque desde que empezó a crear contenido junto a famosos cantantes, fue bautizado por sus amigos como Ron Glezch.

Este vecino de Alajuela, de 33 años, ha sido un fiel amante de los conciertos desde que tenía 10 años. Es por eso que combinó muy bien su profesión de mercadólogo y su gusto por la música para lograr con estrellas internacionales.

Conozca un poco más de este profesional, a quien le gusta viajar y, además, es fanático al Deportivo Saprissa.

-¿Usted es bien conocido por el nombre Ron Glez? ¿Por qué?

No, mi nombre es Ronny González Chavarría, lo que pasó fue que cuando abrí las cuentas de redes, todos me empezaron a llamar Ron Glez, y como dicen que lo que funciona no se toca, dejé el seudónimo así.

Ron Glezch le encanta viajar. (Cortesía)

-¿Dónde vive? ¿Y qué es lo que más le gusta del lugar?

Vivo en La Garita de Alajuela; ya tengo varios años de pertenecer a este cantón. Lo que más me gusta es que vivo en una propiedad bastante grande donde se respira paz y, además, mis mascotas tienen espacio para jugar.

-¿Con quién vive?

Con dos de mis cinco perros, y con mi novia, con quien tengo cinco años de relación, ella se llama Angie Herrera, es sicóloga y ha sido un apoyo muy importante con el pasatiempo de los conciertos y en mi vida profesional.

-¿Qué disfruta hacer en su tiempo libre?

Mi pasatiempo es ir a la mayoría de conciertos. También me gusta viajar mucho dentro y fuera del país. Hacer asados con mis amigos y sobre todo ir al estadio del Saprissa porque soy morado de corazón. Hasta tengo de amigos a varios jugadores como Luis Paradela, con quien tengo una muy buena amistad.

Ron Glezch es cazador de cantantes. (Captura)

-¿Usted tuvo algo que ver con el video de Paradela entregando la medalla a la afición?

Sí, sabíamos que había que agradecerles a las personas que confiaron en Saprissa y en específico en él. En ese momento yo escribí el guion, a él le gustó y lo grabamos. Fue una sorpresa porque se hizo viral.

-¿En qué trabaja exactamente?

En su momento estudié Mercadeo y ahorita tengo una agencia de publicidad llamada Moonfox, la cual se especializa en viralizar negocios en redes sociales. Detrás de muchos negocios está mi creatividad e ingenio.

El creador de contenido tiene cinco perritos. Cortesía.

-¿Usted es bastante conocido por los conciertos y conocer a famosos, cómo se da eso?

Desde que tengo diez años, mi papá me había llevado a ver a Salserín en Pedregal (Heredia) y desde ese momento voy a todos los conciertos dentro y fuera del país.

-¿Cuál fue el primer concierto al que fue a crear contenido?

Fue el de Steve Aoki. La que me dio la oportunidad fue la productora Jacky Montero, de hecho llegué a ella porque una vez mi novia se ganó unas entradas para ir a un concierto y desde entonces hemos tenido una excelente relación. También me impulsó Alejandra Flores, quien es bastante conocida en el mundo de los eventos.

-¿Cómo hace para atajar a los artistas?

Esos momentos han sido porque me doy cuenta a la hora en que llegan al aeropuerto, hotel o lugar donde vayan a estar. No hay mucha ciencia detrás, solo rastreo muy bien los movimientos al menos tres días antes del concierto, así me doy cuenta de la placa del jet que lo transporta.

La producción a veces me avisa, pero eso pasa en pocas ocasiones.

Ron Glezch nos contó que Feid fue uno de los artistas que lo reconoció. Cortesía.

-¿Cuál fue el primer grupo musical que entrevistó?

Fue el grupo Frontera que, dicho sea de paso, ha sido el menos carismático; fue una entrevista seca, en ese momento los sentí cansados y con una actitud arrogante.

Ron Glezch es amante del Deportivo Saprissa. (Captura)

-¿Qué le dicen sus amigos cada vez que entrevista a un famoso?

Hay compas que piden que los lleve por una foto, pero a veces me cuesta, ya que no me gusta interceder en las avanzadas de seguridad del artista y la productora. Yo guardo mucho respeto con el tema para que nada se salga de control.

-¿Le ha pasado alguna anécdota curiosa con algún artista?

Sí, la vez que Feid vino al país, el parcero me reconoció. Me dijo que había visto mi contenido y me dio sus bendiciones. Ese momento fue muy especial para mí porque sé que las cosas se están haciendo bien.

-¿Cuál ha sido el artista más famoso con el que se ha topado?

Fue con Roger Walter, exintegrante de Pink Floyd, además de Carlos Vives y Carín León, los integrantes de Los Temerarios.

-¿Cómo hace para ir a todos los conciertos?

Siempre intento ir a todos. Algunas veces la producción me invita, en otros me acredito como prensa, algunas empresas como Samsung me invitan y cuando no pasa, yo compro la entrada.

Ron Glezch contó que le apasiona ir a conciertos. Cortesía.

-¿Cuántos artistas lleva entrevistados?

No llevo cuentas, pero he conversado con Edén Muñoz, Boza, Jay Wheeler, Joey Montana, Grupo Firme, entre otros.

-¿Qué le dicen sus seguidores cuando ven que usted tiene a los famosos tan de cerca?

Qué soy suertudo, pero nada es suerte; la clave es estar en todas siempre, porque imagínese que logré rastrear al mismo Luis Miguel, algo que no ha logrado ni la prensa mexicana.

Ron Glezch expresó que lo de él no es suerte. Cortesía.

-¿Va a lanzar un pódcast?

Sí, apenas lo estamos grabando, es para el 2025 que vamos a hacer contenido muy diverso en el que tendremos artistas, managers, productores y todo lo relacionado con conciertos.