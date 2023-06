¿Quién es la artista que cantó en el show de la final de la Champions League?

Este año la final de la Champions League sorprendió a sus espectadores, ya que tuvieron como atractivo artístico a dos grandes artistas.

Anitta es una cantante brasileña de 29 años. Foto: GDA

La final contó con la participación de Anitta y el bailarín Burna Boy, quienes dieron un gran show.

La cantante, de 30 años, es brasileña, oriunda de Río de Janeiro y su nombre real es Larissa de Macedo Machado, su carrera artística la inició hace poco más de 10 años y actualmente es una de las artistas más exitosas de América con siete canciones suyas alcanzando más de 300 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

Su carrera artística le ha permitido cosechar seis premios Grammy Latinos y siete premios MTV Europe Music.

La cantante tiene tremendo récord, ya que es la primera artista latina en tener un tema líder en el ranking de Spotify por uno de sus hits “Envolver”, misma canción con la cual ganó un premio VMA de MTV en Estados Unidos.

La joven ya ha tenido experiencia en varios shows previos a diversos eventos deportivos.

Ante la final, la brasileña pudo disfrutar de Estambul, Turquía, ciudad donde se realiza la final entre el Manchester City de Inglaterra y el Inter de Milán, Italia.

“Estoy muy emocionada porque finalmente se ha anunciado la noticia. Me encanta saber que estaré actuando en la previa de la final de la Champions League y no puedo esperar para hacer el show junto a Burna Boy. Haremos un espectáculo imperdible para los fanáticos en el estadio y alrededor del mundo, así que asegúrense de no perdérselo el próximo 10 de junio”, escribió la brasileña apenas supo que sería la artista invitada.