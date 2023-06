¡Quién lo ve! Douglas Sánchez contó que era un verdadero diablillo hace unos años

Doña Grace Jiménez fue la encargada de enderezar a Douglas Sánchez. (Rafael Pacheco Granados)

El periodista y director de ¡Opa! Douglas Sánchez no se quedó por fuera de la tendencia que hay en redes sociales y dio sus diez datos al azar, de los cuales algunos nos pararon el pelo.

Si bien ahora se le ve muy serio y correcto, resulta que hace un tiempo era un verdadero diablillo y se jaló tortas muy grandes cuando estaba en la escuela y en el colegio.

Estas son las que más llamaron la atención: “Odiaba que los compañeros me pidieran respuestas de examen”.

“Empujé a un compañero por un matorral y casi pierde la pierna”.

“Casi le quemo la cara a una compañera del colegio con pólvora”.

“Ayudé a mi hermana a formar una banda para robar en la escuela”.

Acerca de estas últimas, comentó que, por suerte, su mamá, doña Grace Jiménez, se encargó de enderezarlo porque si no quién sabe dónde o cómo hubiera terminado.

“Obvio tuve una madre que me corrigió. Era muy inmaduro, rebelde. Ven, todos podemos cambiar, pero nadie se lo imaginaba. Nunca fue con maldad o dolo”, afirmó.

Con respecto a esto, la señora, hace unos días para el lanzamiento del nuevo canal, nos confesó que su hijo hasta “renunció” al kínder.

“Desde muy chiquito fue hiperactivo, con decirle que fue al kínder y después me dijo: ‘no voy más, ahí no se hace nada’, porque a él siempre le ha gustado estar donde hay trabajo y es muy exigente. Gracias a Dios no tuve problema cuando me lo pasaron a la escuela, yo le digo que ya traía el chip de la inteligencia”, contó la amable señora a La Teja, agregando que ahora es un hijo ejemplar, que nunca le ha dado dolores de cabeza.