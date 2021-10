¿Quién quiere ser millonario?: Participante viajó horas para verse pues en su casa no tiene luz

A sus 62 años, don Eugenio Cavallini no le afloja al trabajito. Cortesía. A sus 62 años, don Eugenio Cavallini no le afloja al trabajito. Cortesía.

Don Eugenio Cavallini tuvo que viajar tres horas para ver el capítulo de este martes de ¿Quién quiere ser millonario? en el que él participó.

El agricultor, quien se llevó dos millones de colones, vive en Santa Teresita de Turrialba y asegura que por una norma técnica de la ARESEP no tiene electricidad en su hogar y por eso le tocó ir donde un hijo que vive en San José para ver la grabación.

El señor, que ya está pensionado, cuenta que son varias familias las que no tienen electricidad y que por más que lo han intentado, no les dan pelota.

“No quería perderme los treinta segundos de fama y tuve que ir donde mi hijo porque aquí en la casa no tenemos luz, somos cuatro familias las que no tenemos el servicio y por más que hemos tratado, para ellos no es rentable. Yo soy adulto mayor, mis vecinos también los son y hay otro que tiene tres hijos, cuando tienen que hacer algo de la escuela tienen que salirse a buscar a alguien que los ayude y que la casa tenga corriente”, comentó.

En su caso, le toca ir donde un “vecino”, que vive a 700 metros de su casa, para poder cargar el celular y de esta manera poder ver ¿Quién quiere ser millonario?, el cual es su programa favorito.

“Le cuento que no es una calle ni de asfalto, no es tan fácil ir. Como yo el programa no lo puedo ver en televisión, me pongo a verlo por celular (va segundos atrasado) y mi esposa me va pasando las preguntas antes, para que yo las responda a ver si están buenas, fue una forma de practicar para el programa y de entretenerme en algo, aparte de espantar coyotes y serpientes”, comentó.

Esto último no lo dijo en broma, pues en su vida de campo, le ha tocado acostumbrarse a toparse animales de todo tipo.

“Con lo que me ganara, quería hacerme una casita porque yo vivo en un ranchito abierto y en las noches a veces está muy frío o me encuentro una terciopelo por ahí, un día de estos me topé un pumilla de los que hay aquí, tiene la altura de un perro bóxer. La ventaja, por ejemplo con la manada de coyotes, es que uno les zapatea un poquillo y ellos saliendo corriendo, los pizotes sí levantan las patillas y se cuadran como para pelear”, explicó.

Sin embargo, no se llevó tanto dinero como esperaba, por lo que lo invertirá en su finquita.

Don Eugenio espera que en algún momento las autoridades se apiaden de estas familias y les permitan tener servicios eléctricos.