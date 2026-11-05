¿Quiere ir a Alajuela Brilla 2026? Estos son los horarios, las bandas y el recorrido

El Festival Alajuela Brilla 2026 se celebrará el próximo sábado 5 de diciembre, en lo que será la inauguración de la Navidad en el cantón.

La actividad arrancará con un pasacalles desde las 3 p. m. y el inicio del desfile principal a las 6 p. m., según informó la Municipalidad de Alajuela.

La tercera edición contará con bandas musicales, carrozas y actividades a lo largo de un recorrido de aproximadamente dos kilómetros por el centro de la ciudad. El espectáculo también podrá seguirse por Teletica Canal 7 y Repretel Canal 6.

El alcalde Roberto Thompson y Edwuin Bustos, coordinador de logística del festival, dieron a conocer los detalles de la celebración, que este año estará dedicada a adultos mayores.

¿Cuál será el recorrido de Alajuela Brilla 2026?

Alajuela Brilla 2026 se celebrará el sábado 5 de diciembre con bandas y carrozas. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

El desfile mantendrá el recorrido utilizado en ediciones anteriores.

La salida será desde Plaza Tropicana, continuará por Calle Ancha hasta el centro comercial Plaza Real y luego girará en dirección al Colegio María Pacheco.

Desde ese punto, las agrupaciones avanzarán hasta el costado norte de la escuela Guatemala, donde finalizará el recorrido.

La municipalidad anunció que habrá actividades a lo largo de la ruta para que el público disfrute del espectáculo mientras espera el paso de las bandas y las carrozas.

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La organización informó que el festival contará con 19 bandas. Entre las agrupaciones mencionadas durante la presentación están:

Banda Rítmica de Limón

Banda del Colegio Nuestra Señora de Desamparados

Banda Municipal de Tibás

Banda Mercedes Marching

Banda Municipal de Nicoya

Banda Municipal de Alajuela

Banda Cedes Don Bosco

Banda Comunal de Naranjo

Banda Municipal de Sarchí

Banda Comunal de La Fortuna

Banda Comunal de Palmar Norte

Firebird Marching Band

Banda Comunal de Pococí

Banda de Sarchí

Banda Cristiana Tsidkenu

¿Qué carrozas participarán?

Durante la presentación también se anunciaron carrozas de Grupo Mutual, City Mall, Toros a la Tica y Grupo Purdy, Instinto Viajero, Pequeño Mundo y la Municipalidad de Alajuela.

La carroza municipal encabezará el desfile y, según los organizadores, tendrá una propuesta especial relacionada con los dedicados de esta edición.

El desfile recorrerá aproximadamente dos kilómetros por el centro de Alajuela. (Jose Cordero/José Cordero)

¿Cuándo comenzarán los cierres de calles?

La Municipalidad informó que las restricciones viales se aplicarán de forma progresiva durante los días previos al festival.

Miércoles 2 de diciembre Desde las 10 p. m., cierre perimetral de la zona cero, destinada al montaje y la logística Jueves 3 de diciembre Cierres puntuales para instalar graderías Viernes 4 de diciembre Desde las 10 p. m., cierres completos de la ruta del desfile Sábado 5 de diciembre Desde las 11 a. m., recorrido completamente cerrado y bajo control del operativo

Las autoridades indicaron que habrá rutas alternas y corredores transversales para facilitar la circulación en la ciudad.

También se anunciaron modificaciones en algunas rutas de autobuses que ingresan desde los sectores norte y este de Alajuela.

Seguridad durante el festival

El operativo contará con un Centro de Control de Operaciones, encargado de coordinar la respuesta de las instituciones participantes.

En el dispositivo estarán representadas la Policía Municipal, Fuerza Pública, Bomberos, Cruz Roja, Caja Costarricense de Seguro Social, OIJ, PANI y seguridad privada.

Además, se instalarán más de 20 cámaras de seguridad a lo largo del recorrido para monitorear el desarrollo de las actividades.

La organización también anunció rutas de emergencia y personal de atención para responder ante cualquier incidente.

¿Dónde ver Alajuela Brilla 2026 por televisión?

Quienes no puedan asistir al desfile tendrán la posibilidad de seguirlo mediante las señales de Teletica Canal 7 y Repretel Canal 6.