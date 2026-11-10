¿Quiere ir al concierto de Ca7riel & Paco Amoroso y no tiene entrada? La Teja tiene boletos gratis

La Teja sortea entradas dobles para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso, que se realizará el próximo 15 de noviembre de 2026 en Parque Viva.

Quienes quieran disfrutar del espectáculo con un acompañante pueden participar desde este martes 10 de noviembre. Eso sí, tendrán que completar los requisitos y enviar las capturas de pantalla dentro del plazo establecido.

La participación cierra el miércoles 11 de noviembre a las 11:00 a. m., por lo que conviene tener listos todos los pasos antes de esa hora.

Ca7riel & Paco Amoroso se presentarán el domingo 15 de noviembre de 2026 en Parque Viva. (AFP/La Nación)

¿Cómo participar por entradas para Ca7riel & Paco Amoroso?

Para entrar en el sorteo, las personas interesadas deberán completar el Formulario con sus datos personales.

También tendrán que unirse al canal de WhatsApp de La Teja, seguir el canal de YouTube de La Teja y descargar la aplicación de La Teja.

Una vez cumplidos estos requisitos, deberán enviar las capturas de pantalla al WhatsApp 6196-2513.

El sorteo cierra este miércoles

El plazo para participar comienza el 10 de noviembre de 2026 y termina el 11 de noviembre a las 11:00 a. m.

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Las personas elegidas deberán responder dentro del plazo establecido. El premio consiste en una entrada doble, para asistir con un acompañante al concierto del domingo 15 de noviembre.